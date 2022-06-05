Краще пізно, ніж ніколи: Макс Корж наважився випустити пісню на підтримку України

На четвертий місяць війни білоруський музикант спромігся висловитись про війну в Україні, яку розв'язала РФ. Свої думки він вилив у новому треці

Макс Корж презентував трек про війну в Україні

Нещодавно Земфіра випустила антивоєнну пісню про Маріуполь, де описала звірства окупантів. Тепер ж фанати дочекались прем’єри від Макс Коржа.

Трек називається "Свой дом". Прем’єру Корж ніяк не коментував, а лише поділився композицією у соцмережах. Так, на YouTube-каналі за декілька годин пісню прослухи понад 600 тис. користувачів.

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Стреляют — стреляй, все врут, но знай Тот прав, кто защищает свой дом Весна рыдает, Украина пылает Мир не менялся, мир таков Эй, брат, бывай, где будем, кто знает? Но прав, кто защищает свой дом, – йдеться у приспіві.

Фанати із захопленням сприйняли реліз Макс Коржа та подякували йому за такі слова. Окрім того, користувачі Мережі відзначили сміливість виконавця:

Сильно.

Ми так чекали! Дякую від усієї України.

Жаль у 2014 не випустив.

Краще пізно, ніж ніколи.

Ну що, хто там пиз*ів, що Корж боїться? Красень, не сумнівався ні на хвилину.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що весь час повномасштабної війни Макс Корж лише на початку опублікував допис в Instagram про те, що засуджує війну проти України, але з наративом про "братські народи".

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Мільйони людей, що виросли в одних і тих самих дворах, на тих самих цінностях, які розуміють один одного і на 100% готові сусідувати мирно, знову розділені війною. Засуджую вторгнення та бомбардування суверенного держави. Це війна, яка змінить життя кожного назавжди, неважливо де ти живеш, – писав музикант.

До речі, на офіційному сайті артиста анонсовано кілька концертів на Росії вже в червні 2022 року. Чи то співак хоче всидіти на двох стільцях як Анна Нетребко, чи то він планує зі сцени сказати важливі слова про війну та влаштувати протестний перфоманс – поки невідомо.

Скріншот https://maxkorzh.live/

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських представив ще один трек українською мовою про війну. Нова композиція називається "Чекай мене".

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Також Артем Пивоваров і DOROFEEVA презентували чуттєвий дует на вірш Шевченка – "Думи мої, думи мої".