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Поддержавший Украину Макс Корж отменил все свои ближайшие концерты

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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6 июня, 14:51
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Белорусский исполнитель недавно выпустил трек о войне в Украине
Макс Корж отменил все концерты, в том числе - в России
Макс Корж отменил все концерты, в том числе - в России / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/maxkorzhmus

Некоторым украинцам понравилась песня Макса Коржа, который не один раз выступал в Украине. Трек моментально поднялся на высокие позиции в музыкальных чартах. Но некоторые также обратили внимание, что украинцам не стоит так восхищаться артистами, которые популярны в РФ и планируюти там гастроли.

Сегодня, 6 июня, на своей странице в Instagram Макс Корж сообщил, что отменяет все свои ближайшие концерты – в РФ в том числе.

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Не могу петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются, – пишет артист.

Скриншот: Instagram

Отметим, что у Макса Коржа была запланирована серия концертов в России, а именно – в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Также Корж планировал выступить в Латвии.

Скриншот: maxkorzh.com/

За все время полномасштабной войны Макс Корж только в начале опубликовал пост в Instagram о том, что осуждает войну против Украины, но с нарративом о "братских народах".

В принципе, такою же риторику артист использует и в своей песне. К примеру, фраза из трека: "Наше поколение друг друга всегда понимало без границ и паспортов". То же самое артист пишет в Instagram.

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Напомним, недавно украинский певец Макс Барских представил еще один трек на украинском языке о войне. Новая композиция называется "Чекай мене".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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