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Поліна Гагаріна показала розкішний особняк за мільйон доларів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 16:58
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Російська співачка зробила ремонт у своєму заміському маєтку та поділилася з шанувальникам тим, як втілила свої дизайнерські фантазії у новому будинку
Поліна Гагаріна показала ремонт у будинку за мільйон
Поліна Гагаріна показала ремонт у будинку за мільйон / Фото: instagram.com/gagara1987

Поліна Гагаріна тільки-но повернулася з відпочинку на Мальдівах, де шокувала шанувальників своєю худорлявістю . Приємним сюрпризом після повернення стало те, що в будинку співачки завершився капільний ремонт.

Гагаріна вирішила зробити невеликий рум-тур та показати фанатам, як разом із дизайнером вона оформила свої володіння.

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34-річна співачка зізналася, що давно мріяла про свій будинок, тому дуже детально наблизилась до вибору всіх предметів в інтер'єрі.

Скріншот – instagram.com/gagara1987

Так у будинку артистки з'явилася величезна вбиральня, щоправда, поки що Гагаріна ще не встигла розкласти всі свої речі по нових шафах.

Скріншот – instagram.com/gagara1987

Також співачка продемонструвала кухню. Їх у виконавиці тепер дві: основна та робоча. На одній із них розташований кулінарний острів, за яким Гагаріна снідає з дітьми. Іншу – використовує для основного приготування їжі.

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Скріншот – instagram.com/gagara1987

Із кухні виконавиця "провела" шанувальників у їдальню та вітальню. Головною деталлю інтер'єру в цій зоні став дзеркальний камін та дизайнерська люстра.

Виконавиця зізналася, що щаслива опинитися у своєму будинку та насолоджується тим, як вдалося облаштувати простір.

Будинок-мрії разом із роботою дизайнера коштував Поліні Гагаріній приблизно мільйон доларів.

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Як відомо, будинок співачка придбала ще у шлюбі зі своїм другим чоловіком Дмитром Ісхаковим. Однак пара розлучилася, а колишній чоловік навіть погрожував подати на співачку до суду, але передумав .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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