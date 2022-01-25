Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Рада после каникул 🎉 Зеленскому – 44! ⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Полина Гагарина показала роскошный особняк за миллион долларов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 16:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российская певица сделала ремонт в своем загородном имении и поделилась с поклонникам тем, как воплотила свои дизайнерский фантазии в новом доме
Полина Гагарина показала ремонт в доме за миллион
Полина Гагарина показала ремонт в доме за миллион / Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина только вернулась с отдыха на Мальдивах, где шокировала поклонников своей худобой. Приятным сюрпризом по возвращению стало то, что в доме певицы завершился капительный ремонт.

Гагарина решила сделать небольшой рум-тур и показать фанатам, как вместе с дизайнером она оформила свои владения.

Реклама

34-летняя певица призналась, что давно мечтала о своем доме, поэтому очень детально подошла к выбору всех предметов в интерьере.

Скриншот – instagram.com/gagara1987

Так в доме артистки появилась огромная гардеробная, правда, пока Гагарина еще не успела разложить все свои вещи по новым шкафам.

Скриншот – instagram.com/gagara1987

Также певица продемонстрировала кухню. Их у исполнительницы теперь две: основная и рабочая. На одной из них расположен кулинарный остров, за которым Гагарина завтракает с детьми. Другую – использует для основного приготовления пищи.

Реклама
Скриншот – instagram.com/gagara1987

Из кухни исполнительница "провела" поклонников в столовую и гостиную. Главной деталью интерьера в этой зоне стал зеркальный камин и дизайнерская люстра.

Исполнительница призналась, что счастлива оказаться в своем доме и наслаждается тем, как удалось обустроить пространство.

Дом-мечты вместе с работой дизайнера обошелся Полине Гагариной приблизительно в миллион долларов.

Реклама

Как известно, дом певица приобрела еще в браке со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым. Однако пара развелась, а бывший муж даже грозился подать на певицу в суд, но передумал.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять