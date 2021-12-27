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Помолоділу Пугачову не впізнали на фото: Інше обличчя

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 09:11
В закладинки
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Кожен вихід Алли Пугачової активно обговорюється. Після нових фото в Мережі почали говорити, що співачка перестаралася із пластикою
У Мережі обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової
У Мережі обговорюють зовнішній вигляд Алли Пугачової / Фото: Instagram

Шанувальники не приховують, останнім часом Алла Пугачова стала виглядати молодшою за Максима Галкіна . Спочатку всі були в захваті від нових виходів артистки та не скупилися на компліменти. Але останнім часом у коментарях стали обговорювати, що на нових фото Аллу Пугачову все важче впізнати.

Днями прихильниця співачки поділилася спільним знімком із артисткою, зробленим на приватному заході. Фото активно почали обговорювати в фан-акаунті Пугачової.

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Алла Пугачова з шанувальницею
Алла Пугачова з шанувальницею / Фото: Instagram

Розглядаючи фото, деякі в Мережі почали писати, що Алла Пугачова сама не схожа на себе

  • "Це вже не та Пугачова, а лялька"
  • "Ні, це не наша Аллочка, це чужа тітка"
  • "Жах. Де Пугачова? Нічого від неї не залишилося. Повністю перекроїли"
  • "Повністю інше обличчя"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Зазначимо, Алла Борисівна вважає за краще не розкривати секрет своєї молодості і чутки про пластичні операції не коментує. Але у ЗМІ регулярно обговорюють, які процедури робила співачка .

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Раніше в Мережі Аллу Пугачову розкритикували за відверте вбрання.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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