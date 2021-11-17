Доведеться утримувати? Чоловік Сєдокової "профукав" контракт з баскетбольною прем'єр-лігою

Яніс Тімма дев'ять місяців не виходив на майданчик і весь цей час шукав роботу. Він пробувався у НБА, але його не взяли, невже коханий співачки залишиться безробітним?

Чоловік Анни Сєдокової знайшов роботу на місяць у Казані. / Фото: janis.timma

Як би Аня Сєдокова не розповідала про те, що їй нарешті пощастило у коханні, випробування для неї не закінчуються, але надіє помирає останньою. Хоч і Янісова мрія про НБА не здійснилася та зрештою його погодився взяти казанський клуб "УНІКС".

У ЗМІ повідомляють, що 29-річний форвард підписав короткий контракт, які діє лише місяць. Проте, згідно з договором, якщо баскетболіст проявить себе, то зможе продовжити його до кінця сезону.

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Коханий ексучасниці гурту "ВІА Гра" зможе брати участь у Євролізі. За сім випробовувальних матчів латвійському гравцю потрібно буде показати суперклас. Сума контракту не розголошується.

Криза Яніса

Зазначимо, що в недавньому інтерв'ю Анна Сєдокова зізналася, що забезпечує молодшого на 10 років чоловіка, який втратив роботу.

Це правда, що коли ви виходите заміж за людину, ви повинні розуміти, що, якщо їй рік не платитимуть зарплату, ви все одно будете з нею разом. Ви маєте любити його без зарплати, — казала артистка.

Із 2019 року Тімма грав за російський клуб "Хімки", однак історія з командою закінчилася 2021 року ще за місяць до закінчення контракту. Це сталося після того, як спортсмен самовільно залишив одну з ігор, коли зрозумів, що не потрапив до стартової п'ятірки.

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За чутками, співачка сподівалася залишитися жити разом із Янісом у США, де його американський агент домовлявся з різними клубами. Однак чи збереться вона тепер переїхати з ним на якийсь час до Казані – невідомо.

До речі, останні кілька тижнів Сєдакова публікує філософські пости у Мережі, а також натякає, що має проблеми. Фани пов'язують це з кризою у стосунках із чоловіком. Але сама співачка мовчить та продовжує інтригувати публіку.

Попри все Анна з Янісом активно постять спільні фото чудової якості. До речі про якість, у цьому їм допомагають сучасні фотоінструменти. Які саме – читайте у матеріалі.

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Анна Сєдокова та Яніс Тімма / Фото: instagram.com/annasedokova

Зазначимо, Сєдокова вийшла заміж за Тімма у вересні 2020 року. Це вже третій шлюб співачки і другий – для Яніса. Спільних дітей у пари немає. У баскетболіста від попередніх стосунків є син Крістіан. Водночас сама співачка має трьох дітей.

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