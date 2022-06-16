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Рашистка Лариса Долина зганьбилася з Insta-фільтрами (фото)

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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16 червня, 12:47
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Путінська артистка Лариса Долина на старості років вирішила показати ідеальне личко, але не тут було – Insta-фільтри підвели

Російська співачка, яка зрадила рідну Одесу, не тільки веде себе, як жаба, а й виглядає відповідно. У свої 66 років Лариса Доліна досі сподівається зберегти молодість віртуальними масками.

Напередодні одіозна артистка виступила на концерті в пітерському саду "Ермітаж", але перед цим вирішила записати пару відео Instastories. Без фільтрів, що розгладжують, на обличчі не обійшлося, правда, Доліна забула, що інші постарілі ділянки тіла вони відразу ж видають.

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Так, усі побачили зморщене декольте співачки та лоба, в якому розсмоктався ботокс. Ну а дивлячись на брови Доліної, мимоволі згадуєш пісню "Ленінграда"..."кольщик, наколи мне брови...".

Вбрання 66-річна рашистка теж вибирала з розряду "Стильно. Модно. Молодіжно". Штани з розрізами ще куди не йшло, а ось міні-сукня в стразах підкреслила кругленький животик співачки і навряд чи це довгоочікуваний малюк.

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У соціальних мережах користувачі давно критикують Доліну за її безглузді спроби приховати свій справжній вік та омолодитися. Зафотошоплені досі фотографії виконавиці завжди набирають сотні коментарів із критикою.

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  • "Схожа на злісну жабу"
  • "Чесно, фотошопу багато, прям занадто!"
  • "Ропуха"
  • "Старенька мопса"
  • "Страшна, як баба яга"
Скріншот

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розкритикував Ларису Доліну після її поїздки на Донбас.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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