Рашистка Лариса Долина зганьбилася з Insta-фільтрами (фото)

Російська співачка, яка зрадила рідну Одесу, не тільки веде себе, як жаба, а й виглядає відповідно. У свої 66 років Лариса Доліна досі сподівається зберегти молодість віртуальними масками.
Напередодні одіозна артистка виступила на концерті в пітерському саду "Ермітаж", але перед цим вирішила записати пару відео Instastories. Без фільтрів, що розгладжують, на обличчі не обійшлося, правда, Доліна забула, що інші постарілі ділянки тіла вони відразу ж видають.
Так, усі побачили зморщене декольте співачки та лоба, в якому розсмоктався ботокс. Ну а дивлячись на брови Доліної, мимоволі згадуєш пісню "Ленінграда"..."кольщик, наколи мне брови...".
Вбрання 66-річна рашистка теж вибирала з розряду "Стильно. Модно. Молодіжно". Штани з розрізами ще куди не йшло, а ось міні-сукня в стразах підкреслила кругленький животик співачки і навряд чи це довгоочікуваний малюк.
У соціальних мережах користувачі давно критикують Доліну за її безглузді спроби приховати свій справжній вік та омолодитися. Зафотошоплені досі фотографії виконавиці завжди набирають сотні коментарів із критикою.
- "Схожа на злісну жабу"
- "Чесно, фотошопу багато, прям занадто!"
- "Ропуха"
- "Старенька мопса"
- "Страшна, як баба яга"
Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон розкритикував Ларису Доліну після її поїздки на Донбас.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"