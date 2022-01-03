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Змагається з колишньою чоловіка? Гола Собчак засвітила п'яту точку у лазні

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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3 січня, 15:05
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Ведуча опублікувала оголене фото після того, як схожий знімок запостила колишня дружина Богомолова – Дар'я Мороз
Ксенія Собчак опублікувала оголене фото
Ксенія Собчак опублікувала оголене фото / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Колись Ксенія Собчак говорила, що "чим більший ступінь жіночого відчаю, тим більш голі фотки" у соцмережах. А тепер ведуча сама опублікувала в Instagram світлину оголеної себе.

І це після того, як вранці 1-го січня вона показала себе без масок у сторіс...

31-го я в лазню не ходжу, зате 2-го – із задоволенням, – підписала пост Ксенія Собчак.

Ксенія Собчак знялася оголеною
Ксенія Собчак знялася оголеною / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

У коментарях декілька підписників зірки зазначили, що спочатку прийняли її за Анастасію Волочкову, адже вона любить публікувати такий контент.

  • "Має бути відповідь від Волочкової"
  • "Волочкова відпочиває"

Скріншот: instagram.com/xenia_sobchak

  • "Волочкова обурюється"
  • "Двічі перевірила, чи не Волочкової сторінка"

Скріншот: instagram.com/xenia_sobchak

    А хтось запідозрив, що це відповідь Ксенії Собчак на відверті світлини колишньої дружини Костянтина Богомолова-акторки Дар'ї Мороз.

    Дар'я Мороз опублікувала відверте фото / instagram.com/d_moroz

    Костянтин Богомолов та Дар'я Мороз прожили у шлюбі вісім років. Після розлучення у 2018-му свою спільну доньку актриса та режисер виховують разом.

    2019 року Богомолов зіграв весілля з Ксенією Собчак. У московський РАГС молодята приїхали на катафалку з написом "Поки смерть не розлучить нас", а потім вирушили до храму на церемонію вінчання.

    Раніше повідомлялося, що на Ксенію Собчак подали до суду після скандального фільму про "інфоциганів".

    Інна Петрова
    Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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