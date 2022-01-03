Змагається з колишньою чоловіка? Гола Собчак засвітила п'яту точку у лазні

Колись Ксенія Собчак говорила, що "чим більший ступінь жіночого відчаю, тим більш голі фотки" у соцмережах. А тепер ведуча сама опублікувала в Instagram світлину оголеної себе.
І це після того, як вранці 1-го січня вона показала себе без масок у сторіс...
31-го я в лазню не ходжу, зате 2-го – із задоволенням, – підписала пост Ксенія Собчак.
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У коментарях декілька підписників зірки зазначили, що спочатку прийняли її за Анастасію Волочкову, адже вона любить публікувати такий контент.
- "Має бути відповідь від Волочкової"
- "Волочкова відпочиває"
- "Волочкова обурюється"
- "Двічі перевірила, чи не Волочкової сторінка"
А хтось запідозрив, що це відповідь Ксенії Собчак на відверті світлини колишньої дружини Костянтина Богомолова-акторки Дар'ї Мороз.
Костянтин Богомолов та Дар'я Мороз прожили у шлюбі вісім років. Після розлучення у 2018-му свою спільну доньку актриса та режисер виховують разом.
2019 року Богомолов зіграв весілля з Ксенією Собчак. У московський РАГС молодята приїхали на катафалку з написом "Поки смерть не розлучить нас", а потім вирушили до храму на церемонію вінчання.
Раніше повідомлялося, що на Ксенію Собчак подали до суду після скандального фільму про "інфоциганів".