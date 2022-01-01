Вижили найсильніші: селфі зірок 1 січня, які не соромляться показати себе зранку

Всі ми з ранку виглядаємо не найкраще, а й поготів після святкової ночі. Зірки шоу-бізнесу в Мережі розпочали тренд ранкових селфі 1 січня та опублікували свої світлини без макіяжу та без сорому. Як пишуть у соцмережах, "жиза".
Настя Івлєєва із залишками туші на очах привітала підписників із 2022-м.
Далі по темі
Ведуча Ксенія Собчак підхопила марафон колеги селфі з ліжка. Пише, що вранці першого без масок в Instagram не обійтися.
Оля Полякова, свіжа та красива, привітала своїх фоловерів з новим роком та порадила сходити у кіно.
Українська ведуча Катя Осадча зустріла новий рік у горах. На свіжому повітрі – свіжі думки.
Дружина Віктора Павлика – Катерина Репяхова – теж проводить час у Карпатах. Разом із чоловіком та маленьким сином вона поїхала до Івано-Франківська.
Раніше ми показували чесні селфі Алли Пугачової без макіяжу.