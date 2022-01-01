Вижили найсильніші: селфі зірок 1 січня, які не соромляться показати себе зранку

Настя Івлєєва однією з перших запостила селфі вранці 1 січня, з тегами #1січня, #добреранок і #люблюжиття

Настя Івлєєва, Оля Полякова, Катя Осадча / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/kosadcha, instagram.com/_agentgirl_

Всі ми з ранку виглядаємо не найкраще, а й поготів після святкової ночі. Зірки шоу-бізнесу в Мережі розпочали тренд ранкових селфі 1 січня та опублікували свої світлини без макіяжу та без сорому. Як пишуть у соцмережах, "жиза".

Настя Івлєєва із залишками туші на очах привітала підписників із 2022-м.

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Настя Івлєєва без макіяжу / Скріншот: instagram.com/_agentgirl_

Ведуча Ксенія Собчак підхопила марафон колеги селфі з ліжка. Пише, що вранці першого без масок в Instagram не обійтися.

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Ксенія Собчак / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

Оля Полякова, свіжа та красива, привітала своїх фоловерів з новим роком та порадила сходити у кіно.

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Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Українська ведуча Катя Осадча зустріла новий рік у горах. На свіжому повітрі – свіжі думки.

Катерина Осадча показала фото без макіяжу / Фото: instagram.com/stories/kosadcha

Дружина Віктора Павлика – Катерина Репяхова – теж проводить час у Карпатах. Разом із чоловіком та маленьким сином вона поїхала до Івано-Франківська.

Катя Репяхова / Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

Раніше ми показували чесні селфі Алли Пугачової без макіяжу.