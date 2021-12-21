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На Собчак подали до суду після скандального фільму про "інфоциганів". У чому звинувачують ведучу

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 11:55
В закладинки
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Документальний фільм Ксенії Собчак про блогерів, які продають курси, наробило чимало галасу. Однак ведуча аж ніяк не очікувала, що через нього її звинуватять у... расизмі та ксенофобії
На Ксенію Собчак подали позов до суду після ролика про "інфоциганів".
На Ксенію Собчак подали позов до суду після ролика про "інфоциганів". / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, скріншот

Ксенія Собчак своїми YouTube-відео неодноразово ображала і знаменитостей, і простих громадян. Через це з нею навіть намагалися судитися, але щоразу скандальна блондинка відстоювала свою правоту. Її ролик про "інфоциганів"
також не вийняток.

Собчак очікувала, що відеоматеріал про інфобізнесменів обернеться скандалом. Втім, вона навряд чи передбачала, що від неї вимагатимуть моральної компенсації у 100 мільйонів рублів через буцімто образи, які вона завдала етнічній групі циган.

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Днями телеведуча випустила ролик про інфобізнесменів.
Днями телеведуча випустила ролик про інфобізнесменів. / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Інвестор та керівник онлайн-школи Сергій Бриз заявив, що Ксенія образила саме циган випуском фільму.

У своєму ролику ви розповідаєте про бізнесменів, яких вважаєте несумлінними. Ви можете мати свою думку, це право надано вам Конституцією. Але ви не можете принижувати за національною ознакою ваших співвітчизників. У вашому ролику слово "інфоцигани" є символом шахрайства та підприємницької неохайності, – заявив бізнес-коуч.

Тож Сергій вимагає у Ксенії видалити ролик, а також виплатити моральну компенсацію у розмірі 100 мільйонів рублів. Ці кошти інвестор пообіцяв направити до Культурного фонду циган.

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Реакція Собчак

Ксенія не стала мовчати і відповіла на такі звинувачення:

Я жінка не горда, повторю: термін "інфоцигани" вигадала не я, упереджень до жодної нації в мене немає. Цигани, які танцювали у нашому ролику, з радістю підтримали цю ідею. Резюмую. Щодо циган: народ із багатою історією та культурою, поважаю. Щодо претензій Сергія Бриза: пофіг, — наголосила телеведуча.

Собчак зазначила, що єдиною метою цього скандалу є розкрутка Бриза та його бізнесу. Та якби там не було, Сергій подав позов до суду, тож справу розглядатимуть.

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Про що ролик Собчак

Днями Ксенія Собчак представила на своєму YouTube-каналі фільм про "інфоциганів". Так, вона розкритикувала всілякі мотиваційні марафони та курси блогерів. Періодчино у відео з'являлися самі цигани, що виконували танці.

Фото: скріншот YouTube

У викриваючому фільмі дісталося від телеведучої багатьом блогерам та медійними людям, які вирішили заробити у такий спосіб, зокрема Олені Бліновській.

Також у цьому документальному відео Собчак дорікнула Тодоренко в обмані через авторський курс, який вона запустила разом зі своїм чоловіком Владом Топаловим.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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