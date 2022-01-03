Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📞 Переговоры Байден-Зеленский 🇺🇦 Украинцы оценили 2021 🎙 Слушаем звуки зимы 🤖 Заглядываем в будущее

Звездный гороскоп

Гибсону - 66!

Угадай звезду

Фильмы на праздники

Шоу "Маска". Сезон 2

Кого послушать?
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Соревнуется с бывшей мужа? Голая Собчак засветила пятую точку в бане

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 января, 15:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ведущая опубликовала обнаженное фото после того, как похожий снимок запостила бывшая жена Богомолова – Дарья Мороз
Ксения Собчак опубликовала обнаженное фото
Ксения Собчак опубликовала обнаженное фото / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Когда-то Ксения Собчак говорила, что "чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки" в соцсетях. А теперь ведущая сама опубликовала в Instagram фотографию себя обнаженной.

И это после того, как утром 1-го января она показала себя без масок в сторис...

31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием, – подписала пост Ксения Собчак.

Ксения Собчак снялась обнаженной
Ксения Собчак снялась обнаженной / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В комментариях несколько подписчиков звезды отметили, что сперва приняли ее за Анастасию Волочкову, ведь та обожает публиковать подобный контент.

  • "Должен быть ответ от Волочковой"
  • "Волочкова отдыхает"

Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

  • "Волочкова негодует"
  • "Дважды проверила, не Волочковой ли страница"

Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

    А кто-то заподозрил, что это ответ Ксении Собчак на откровенные фото бывшей супруги Константина Богомолова- актрисы Дарьи Мороз.

    Дарья Мороз опубликовала откровенное фото / instagram.com/d_moroz

    Константин Богомолов и Дарья Мороз прожили в браке восемь лет. После развода в 2018-м свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе.

    В 2019 году Богомолов сыграл свадьбу с Ксенией Собчак. В московский ЗАГС молодожены приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а после отправились в храм на церемонию венчания.

    Ранее сообщалось, что на Ксению Собчак подали в суд после скандального фильма об "инфоцыганах".

    Инна Петрова
    Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
    Реклама
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

    Далее по теме

    Все о звездах
    Показать больше
    Реклама
    Последние новости
    Больше новостей
    Новости Life
    Показать больше
    Лайфхаки для жизни
    Премьера недели
    Реакция на звездный кавер
    Follow the ЗВЕЗДЫ
    На кого подписаться
    Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
    Дуэйн Джонсон @therock | 285 млн
    Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
    Ким Кардашьян @kimkardashian | 274 млн
    Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
    Джастин Бибер @justinbieber | 212 млн
    Зендая @zendaya | 118 млн
    Зендая @zendaya | 118 млн
    Рианна @badgalriri | 115 млн
    Рианна @badgalriri | 115 млн
    1/2
    #человек_сего_дня
    3 января. Джон Р. Р. Толкин. В этот день 130 лет назад родился главный “хоббит” мировой литературы, отец современного жанра фэнтези, английский писатель, переводчик, ученый Джон Рональд Руэл Толкин…
    На встречу с героем!
    Рейтинг
    Лучшие актеры мира
    1
    Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
    2
    Кристен Стюарт Кристен Стюарт
    3
    Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
    4
    Хоакин Феникс Хоакин Феникс
    5
    Тесса Томпсон Тесса Томпсон
    Кто еще вошел в TOP-13
    Новогодний mood ​​
    Как вам уютный образ Тины Кароль?
    New Generation
    Кого будем слушать в 2022 году
    Обновить плейлист
    Цитата дня

    На самом деле здесь хорошо относятся к украинцам, знают, что мы очень трудолюбивые

    Алексей Федосов украинский режиссер в Голливуде
    Имидж украинцев в США

    TV News

    Covid’19

    Главное

    Погода

    Гороскоп
    Звезды
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Закладки
    Главные темы Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять