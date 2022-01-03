Соревнуется с бывшей мужа? Голая Собчак засветила пятую точку в бане

Ведущая опубликовала обнаженное фото после того, как похожий снимок запостила бывшая жена Богомолова – Дарья Мороз

Ксения Собчак опубликовала обнаженное фото / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Когда-то Ксения Собчак говорила, что "чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки" в соцсетях. А теперь ведущая сама опубликовала в Instagram фотографию себя обнаженной.

И это после того, как утром 1-го января она показала себя без масок в сторис...

31-го я в баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием, – подписала пост Ксения Собчак.

Ксения Собчак снялась обнаженной / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

В комментариях несколько подписчиков звезды отметили, что сперва приняли ее за Анастасию Волочкову, ведь та обожает публиковать подобный контент.

"Должен быть ответ от Волочковой"

"Волочкова отдыхает"

Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

"Волочкова негодует"

"Дважды проверила, не Волочковой ли страница"

Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

А кто-то заподозрил, что это ответ Ксении Собчак на откровенные фото бывшей супруги Константина Богомолова- актрисы Дарьи Мороз.

Дарья Мороз опубликовала откровенное фото / instagram.com/d_moroz

Константин Богомолов и Дарья Мороз прожили в браке восемь лет. После развода в 2018-м свою общую дочь актриса и режиссер воспитывают вместе.

В 2019 году Богомолов сыграл свадьбу с Ксенией Собчак. В московский ЗАГС молодожены приехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас", а после отправились в храм на церемонию венчания.

Ранее сообщалось, что на Ксению Собчак подали в суд после скандального фильма об "инфоцыганах".