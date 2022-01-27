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Син Філіпа Кіркорова вирішив стати блогером: відео набрало більше 14 млн переглядів

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 17:55
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Мартін Кіркоров знявся в ролику з російською блогеркою Настею, яка стала однією з найуспішніших блогерів у світі – у 8-річної дівчинки понад 86 мільйонів передплатників
Син Кіркорова спробував себе у ролі блогера
Син Кіркорова спробував себе у ролі блогера / Фото: instagram.com/fkirkorov

Життя дітей короля російської естради Філіпа Кіркорова активно обговорюють у Мережі. Часто Мартіна та Аллу-Вікторію порівнюють з дітьми Максима Галкіна та Алли Пугачової .

Цього разу син виконавця вирішив спробувати себе у ролі блогера та записав ролик разом із Настею Радзинською, яка відома своїм YouTube-каналом "Like Nastya".

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За сюжетом Мартін та Настя мали показати шкільне життя та дружбу між хлопчиком та дівчинкою. Варто зазначити, що у відео хлопці розмовляють англійською мовою.

Також батьки Насті, які беруть безпосередню участь у створенні та написанні сценаріїв до роликів доньки, вирішили пожартувати з Кіркорова і зробили пародію на нього. В образі отця Мартіна за сюжетом дуже явно простежується його справжній зірковий тато.

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Скріншот – YouTube

Відео за участю Мартіна Кіркорова швидко набрало перегляди в Мережі – зараз під роликом понад 14 мільйонів переглядів та 80 тисяч лайків.

До речі, Філіп Кіркоров, схоже, скоро доведеться вчитися у сина, адже навіть його кліп з Maruv не набрав такої кількості переглядів. Зараз під спільним треком із українською співачкою 11 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, що раніше в ексклюзивному матеріалі експерт з осіб розповів про матір дітей Філіпа Кіркорова .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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