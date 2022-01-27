Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже

У Элтона COVID-19

Скандал с Егоровой

Горячий Салем

Сестра Фреймут

Песни о Киеве

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Сын Филиппа Киркорова решил стать блогером: видео набрало больше 14 млн просмотров

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 17:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Мартин Киркоров снялся в ролике с российской блогершей Настей, которая стала одно из самых успешных блогеров в мире – у 8-летней девочки больше 86 миллионов подписчиков
Сын Киркорова попробовал себя в роли блогера
Сын Киркорова попробовал себя в роли блогера / Фото: instagram.com/fkirkorov

Жизнь детей короля российской эстрады Филиппа Киркорова активно обсуждают в Сети. Часто Мартина и Аллу-Викторию сравнивают с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

На этот раз сын исполнителя решил попробовать себя в роли блогера и записал ролик вместе с Настей Радзинской, которая известна своим YouTube-каналом "Like Nastya".

Реклама

По сюжету Мартин и Настя должны были показать школьную жизнь и дружбу между мальчиком и девочкой. Стоит отметить, что в видео ребята говорят на английском языке.

Также родители Насти, которые принимают непосредственное участие в создание и написании сценариев к роликам дочери, решили подшутить над Киркоровым и сделали пародию на него. В образе отца Мартина по сюжету очень явно прослеживается его реальный звездный папа.

Реклама
Скриншот – YouTube

Видео с участием Мартина Киркорова быстро набрало просмотры в Сети – сейчас под роликом больше 14 миллионов просмотров и 80 тысяч лайков.

К слову, Филиппу Киркорову, похоже, скоро придется учится у сына, ведь даже его клип с Maruv не набрал такого количества просмотров. Сейчас под совместным треком с украинской певицей 11 миллионов просмотров.

Напомним, что ранее в эксклюзивном материале эксперт по лицам рассказал о матери детей Филиппа Киркорова.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять