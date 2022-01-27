Сын Филиппа Киркорова решил стать блогером: видео набрало больше 14 млн просмотров

Мартин Киркоров снялся в ролике с российской блогершей Настей, которая стала одно из самых успешных блогеров в мире – у 8-летней девочки больше 86 миллионов подписчиков

Сын Киркорова попробовал себя в роли блогера / Фото: instagram.com/fkirkorov

Жизнь детей короля российской эстрады Филиппа Киркорова активно обсуждают в Сети. Часто Мартина и Аллу-Викторию сравнивают с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

На этот раз сын исполнителя решил попробовать себя в роли блогера и записал ролик вместе с Настей Радзинской, которая известна своим YouTube-каналом "Like Nastya".

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По сюжету Мартин и Настя должны были показать школьную жизнь и дружбу между мальчиком и девочкой. Стоит отметить, что в видео ребята говорят на английском языке.

Также родители Насти, которые принимают непосредственное участие в создание и написании сценариев к роликам дочери, решили подшутить над Киркоровым и сделали пародию на него. В образе отца Мартина по сюжету очень явно прослеживается его реальный звездный папа.

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Скриншот – YouTube

Видео с участием Мартина Киркорова быстро набрало просмотры в Сети – сейчас под роликом больше 14 миллионов просмотров и 80 тысяч лайков.

К слову, Филиппу Киркорову, похоже, скоро придется учится у сына, ведь даже его клип с Maruv не набрал такого количества просмотров. Сейчас под совместным треком с украинской певицей 11 миллионов просмотров.

Напомним, что ранее в эксклюзивном материале эксперт по лицам рассказал о матери детей Филиппа Киркорова.