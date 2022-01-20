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Тарзан вже не той: чоловік Наташі Корольвої у стрінгах розбурхав фанів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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20 січня, 21:20
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Сергій Глушко, він же Тарзан, неабияк розвеселив фоловерів у Мережі своєю появою у стрингах поруч власного витвору мистецтва
Тарзан показав нову картину, яку він написав.
Тарзан показав нову картину, яку він написав. / Фото: instagram.com/tarzan___official

Не так давно чоловік Наташі Корольової поділився з фанатами своїм секретом - він захопився написанням картин! Свої роботи Тарзан частенько показує в Instagram, а портрети своєї коханої навіть хотів продати за доволі кругленьку суму.

Днями Сергій Глушко схоже надихнувся фільмами про тваринний світ. Він намалював шимпанзе і навіть сам пожартував зі свого витвору мистецтва.

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Хто там про автопортрет питав? – жартома запитав Тарзан у підписників.

Сергій Глушко в майже голому вигляді презентував свою роботу.
Сергій Глушко в майже голому вигляді презентував свою роботу. / Фото: instagram.com/tarzan___official

Як ми бачимо на фото чоловік Корольової постав поряд зі своєю роботою, позуючи....в одних стрінгах синього кольору.

Як повідомляє ЕГ, надихнуло на такий креатив Тарзана торішнє турне Африкою.

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Фоловери не змогли пройти поовз такого кадру і засипали танцюриста коментарями:

  • Талановитий Тарзан. Молодець. Але чому весь час голий? Тому, що Тарзан?
  • Балувані ви, дівчатка. Нормальна піпка.
  • Який ти безсовісний, стоїш у плавках все своє безкультур'я показуєш на весь світ.
  • Вже Тарзан старенький, треба вдягатися.
  • Так нормальна там піпка в його трусах. Він же на фото в спокійному, розслабленому стані, а не в робочому, бойовому.
  • Дядько Серьожа, такі плавки вже не носять років 10.
Скріншот Instagram/tarzan___official

Зазначимо, що роботи Тарзана неодноразово ставали приводом для обговорень у Мережі. Хтось висловлює своє захоплення від його портретів, інші ж вважають, мов це просто картини за номерами. Та як би там не було, чоловік Корольвої продовжує хвалитись своїми картинами.

Скріншот Instagram/tarzan___official

Раніше Сергій глушко зізнався, що малювати він любив завжди. У юності він навіть відвідував художню школу, але коли підріс, то у нього з'явилися інші інтереси.

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Коротко про стосунки Корольової і Тарзана після скандалу зі зрадою

Нагадаємо, співачка вибачила чоловікові зраду, у якій він зізнався публічно. Парочка вирішила забути погане минуле та почати все з чистого аркуша. Співачка не любить обговорювати цю тему, а її мати Людмила Поривай в одному з інтерв'ю звинуватила у сімейній драмі...Андрія Малахова, який цю тему обговорював в ефірі своєї програми.

Сам Малахов заявляв, що коханка Тарзана прийшла до нього і хотіла стати гостею шоу. Проте через дружбу зі співачкою він відмовився від цієї пропозиції. Андрій попереджав Наташу про те, що інші канали підхоплять цей скандал.

Нагадаємо, днями Наташа Корольова разом з чоловіком вирушили у відпустку до Маямі, де живе мати співачки. Звідти артитстка показала, як вона з Тарзаном влаштувала запальні танці у клубі.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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