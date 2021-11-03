Помер актор із серіалу Бригада Дмитро Гуменецький

Дмитру Гуменецькому було 49 років. Його найвідоміша роль – Шмідт, начальник служби безпеки Саши Білого у серіалі "Бригада". Про смерть актор повідомив Telegram-канал Mash.
Декілька років Гуменецький боровся з онкологічним захворюванням. Останні дні він провів у хоспісі.
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У 2016 році Дмитро був засуджений на вісім років за зберігання та збут наркотиків. Через проблеми зі здоров'ям його умовно достроково звільнили з колонії суворого режиму у квітні 2021 року.
Дмитро Гуменецький – колишній майор спецназу внутрішніх військ МВС. Акторської освіти в нього не було. Дмитро знявся у картинах "Бумер", "Правда приховує брехню", "Бригада", "Екстренний виклик".
Нагадаємо, нещодавно помер автор "Рабині Ізаури" Жилберту Тумшиц Брага. Бразильському сценаристу було 76 років.
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