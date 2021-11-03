Умер актер из сериала Бригада Дмитрий Гуменецкий

Актер ушел из жизни еще 29 октября в Москве, но известно об этом стало только сейчас

Умер актер из сериала "Бригада" / Фото: скриншот

Дмитрий Гуменецкому было 49 лет. Его наиболее известная роль – Шмидт, начальник службы безопасности Саши Белого в сериале "Бригада". О смерти актер сообщил Telegram-канал Mash.

Несколько лет Гуменецкий боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни он провел в хосписе.

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Дмитрий Гуменецкий / Фото: скриншот

В 2016 году Дмитрий был осужденный на восемь лет за хранение и сбыт наркотиков. По причине проблем со здоровьем его условно досрочно освободили из колонии строгого режима в апреле 2021 года.

Дмитрий Гуменецкий – бывший майор спецназа внутренних войск МВД. Актерского образования у него не было. Дмитрий снялся в картинах "Бумер", "Правда скрывает ложь", "Бригада", "Экстренный вызов".

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Напомним, недавно умер создатель "Рабыни Изауры" Жилберту Тумшиц Брага. Бразильскому сценаристу было 76 лет.

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