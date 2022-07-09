Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Виїзд військовозобов'язаних 🎆 "Бавовна" в Росії ⚔ Бої на Донбасі
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ось це так поворот! Алла Пугачова провела несподівану зустріч в Юрмалі (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 липня, 07:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Примадонна з сім'єю вже декілька днів перебуває у Латвії. Подейкували, що вона приїхала до подруги Лайми Вайкуле. Але ні. Справа в іншому
Що робить Алла Пугачова в Юрмалі
Що робить Алла Пугачова в Юрмалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад три місяці Алла Пугачова з Максимом Галкіним та дітьми перебували в Ізраїлі. Подружжя орендувало будинок у популярному місті Кесарія. Їхні спадкоємці Ліза та Гаррі навчалась онлайн та з репетиторами. У червні у гумориста з'явилась робота – він почав тур Ізраїлем. Фанати вважали, що зіркова пара назавжди там облаштувалась.

Однак, декілька днів тому Алла Борисівна разом з сім'єю неочікувано виїхала до улюбленої латвійської Юрмали. Припускали, що Пугачова та Галкін приїхали на відпочинок або ж навідати подругу Лайму Вайкуле, яка, як пишуть в Мережі, бореться з раком.

Реклама

Однак, як з'ясувалось, Примадонна приїхала до Юрмали, аби провести таємну зустріч з....дочкою Христиною Орбакайте. Співачка приїхала до балтійської країни зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим, пишуть росЗМІ.

Пугачова зустрілась зі своєю старшою донькою. Фото: instagram.com/otkrito.lv
Пугачова зустрілась зі своєю старшою донькою. Фото: instagram.com/otkrito.lv

Сімейку помітили на концерті латвійського співака Інтарса Бусуліса. Примадонна була одягнена в чорний одяг – водолазку і штани. А на її доньці був смарагдовий жакет.

Реклама

Пугачова та Галкін були на концерті. Фото instagram.com/alla_pugacheva_forum
Пугачова та Галкін були на концерті. Фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

У Мережі шоковані таким возз'єднанням Пугачової та Орбакайте. Адже співачка всі ці місяці повномасштабної війни РФ проти України уникали зустрічей з матір'ю. Вона не їздила до неї в Ізраїль та не вітала публічно з днем народження. Припускають, нібито Христина боялась, що за спілкування з Примадонною її могли б зацькувати на Росії. Бо ж Алла Борисівна з Галкіним, на відміну від Орбакайте, засуджують путінську владу та рашистів за напад на Україну.

Фанати також звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової. Вона виглядає не так свіжо, а її обличчя в'яле й обвисле. Подейкують, що Примадонна переборщила з уколами краси або ж просто обраний не зовсім вдалий ракурс фото.

Реклама

Нагадаємо, Алла Пугачова казала, що ближче до осені планує повернутись на батьківщину. Але хто зна, наскільки це правда.

До речі, раніше Примадонна поставила на місце рашистів, які напали на Галкіна через його антивоєнну позицію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти