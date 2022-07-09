Ось це так поворот! Алла Пугачова провела несподівану зустріч в Юрмалі (фото)

Примадонна з сім'єю вже декілька днів перебуває у Латвії. Подейкували, що вона приїхала до подруги Лайми Вайкуле. Але ні. Справа в іншому

Що робить Алла Пугачова в Юрмалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад три місяці Алла Пугачова з Максимом Галкіним та дітьми перебували в Ізраїлі. Подружжя орендувало будинок у популярному місті Кесарія. Їхні спадкоємці Ліза та Гаррі навчалась онлайн та з репетиторами. У червні у гумориста з'явилась робота – він почав тур Ізраїлем. Фанати вважали, що зіркова пара назавжди там облаштувалась.

Однак, декілька днів тому Алла Борисівна разом з сім'єю неочікувано виїхала до улюбленої латвійської Юрмали. Припускали, що Пугачова та Галкін приїхали на відпочинок або ж навідати подругу Лайму Вайкуле, яка, як пишуть в Мережі, бореться з раком.

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Однак, як з'ясувалось, Примадонна приїхала до Юрмали, аби провести таємну зустріч з....дочкою Христиною Орбакайте. Співачка приїхала до балтійської країни зі своїм чоловіком Михайлом Земцовим, пишуть росЗМІ.

Пугачова зустрілась зі своєю старшою донькою. Фото: instagram.com/otkrito.lv

Сімейку помітили на концерті латвійського співака Інтарса Бусуліса. Примадонна була одягнена в чорний одяг – водолазку і штани. А на її доньці був смарагдовий жакет.

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Пугачова та Галкін були на концерті. Фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

У Мережі шоковані таким возз'єднанням Пугачової та Орбакайте. Адже співачка всі ці місяці повномасштабної війни РФ проти України уникали зустрічей з матір'ю. Вона не їздила до неї в Ізраїль та не вітала публічно з днем народження. Припускають, нібито Христина боялась, що за спілкування з Примадонною її могли б зацькувати на Росії. Бо ж Алла Борисівна з Галкіним, на відміну від Орбакайте, засуджують путінську владу та рашистів за напад на Україну.

Фанати також звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової. Вона виглядає не так свіжо, а її обличчя в'яле й обвисле. Подейкують, що Примадонна переборщила з уколами краси або ж просто обраний не зовсім вдалий ракурс фото.

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Нагадаємо, Алла Пугачова казала, що ближче до осені планує повернутись на батьківщину. Але хто зна, наскільки це правда.

До речі, раніше Примадонна поставила на місце рашистів, які напали на Галкіна через його антивоєнну позицію.