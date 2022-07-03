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Чутки підтвердились! Максим Галкін з Аллою Пугачовою переїхали до Європи (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 липня, 12:27
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Одна з найобговорюваніших пар шоу-бізнесу виїхала з Ізраїлю. Гуморист опублікував відео з локації, яка добре відома шанувальникам зіркового подружжя
Максим Галкін та Алла Пугачова більше не в Ізраїлі
Максим Галкін та Алла Пугачова більше не в Ізраїлі

З початку повномасштабної війни РФ проти України Максим Галкін та Алла Пугачова з дітьми виїхали до Ізраїлю. Зіркова сімейка орендувала будинок в популярному місті Кесарія. Чоловік Примадонни у червні гастролював ізраїльськими містами, де висміював жалюгідних путінських посіпак. Також він відзначив у тій країні своє 46-річчя.

Проте днями з'явилася інформація, що Примадонна з дітьми поїхали з Ізраїлю! Папараці підловили Аллу Борисівну з Гаррі та Лізою на прогулянці пляжем улюбленої латвійської Юрмали. А от Галкіна поруч з сім'єю не було. Подейкували, що співачка приїхала без нього.

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Однак незабаром і сам Максим Галкін підтвердив переїзд. Він виклав в Instagram відео, на якому ходить узбережжям Балтійського моря разом із дружиною та, ймовірно, друзями.

На ролику, гуморист показав прекрасний юрмальський захід сонця, а наприкінці засвітив у кадрі здалеку Примадонну у компанії невідомих чоловіка та жінки.

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До речі, у Латвії мешкає подруга подружжя Лайма Вайкуле. Однак, чи була у них вже зустріч – поки не відомо.

Навіщо Галкін та Пугачова приїхали в Юрмалу?

Парочка не коментує свій неочікуваний візит до Латвії. Однак, у Мережі вже почали з'являтись деякі припущення.

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Найвірогідніша версія – чоловік Примадонни займається підготовкою до концертів. У Галкіна заплановано тур Прибалтикою на початку серпня. Зокрема, й у Юрмалі.

Також росЗМІ пишуть, нібито співачка та шоумен вирішили облаштуватись у Латвії. Припускають, що зіркова сім'я придбала нерухомість у тій країні. Пугачова та Галкін придбали апартаменти в елітному житловому комплексі, розташованому у самому центрі Юрмали. Вартість житла оцінюють у 400 тис. євро.

Інші вважають, що подружжя просто вирішило відпочити у колі друзів і у своєму улюбленому місці.

До слова, 28 липня у Галкіна запланований виступ в Анталії, Туреччина. Можливо, подружжя до того часу перебуватиме у Латвії.

Скриншот Instastories

Нагадаємо, Алла Пугачова казала, що ближче до осені планує повернутись на батьківщину. Але хто зна, наскільки це правда.

До речі, раніше Примадонна поставила на місце рашистів, які напали на Галкіна через його антивоєнну позицію.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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