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Алек Болдвін чотири роки тому написав твіт про випадкове вбивство. Він виявився пророчим

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 16:20
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У соцмережі знайшли твіт актора, в якому він задався питанням про випадкове вбивство людини. Один з користувачів відповів Болдуїну, що у нього "все попереду"
У соцмережі знайшли твіт Алека Болдуїна про вбивство
У соцмережі знайшли твіт Алека Болдуїна про вбивство / Фото: Колаж: Сьогодні

Іноді в житті відбуваються дуже дивні та незрозумілі речі. Наприклад, в 2017 році Алек Болдвін в своєму Twitter-акаунті запостив посилання на новину про вбивство чоловіка поліцейським і додав такий підпис:

Цікаво, як це – випадково вбити когось.

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Скріншот з Twitter Алека Болдвіна

Тоді ж, у 2017-му, хтось із користувачів соцмережі відповів акторові, що у нього (Болдвіна) ще все попереду.

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Скріншот з Twitter Алека Болдвіна

Цей твіт Алека Болдвіна в Мережі згадали в зв'язку з трагедією, що сталася напередодні на знімальному майданчику, в результаті якої загинув член знімальної групи.

Що сталося з Болдвіном

63-річний Алек Болдвін, який знімався в картині, вистрілив з реквізитної зброї, смертельно поранивши 42-річну операторку Галину Гатчинс. Поранений також 48-річний режисер Джоел Соуза, який знаходиться в реанімації.

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Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії
Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

У зв'язку з тим, що трапилось, зйомки картини Rust були припинені.

Виробництво на цей момент зупинено. Безпека наших акторів і знімальної групи залишається нашим головним пріоритетом, – цитує The Sun представника знімальної команди.

Раніше видання Santa Fe New Mexican опублікувало перші світлини актора зі знімального майданчика після події – на них шокований 63-річний Алек Болдвін дзвонить комусь в сльозах.

Відомо, що актор добровільно дав свідчення в поліції і не був заарештований.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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