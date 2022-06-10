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Дружина Аркадія Укупника збила людину в центрі Москви(відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 червня, 17:50
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Дружина російського композитора Аркадія Укупника збила людину у центрі Москви на своєму автомобілі Porsche

Російський композитор Аркадій Укупник, якого у лютому подала до суду податкова служба, був змушений забирати свою дружину Наталю з відділення поліції

Сьогодні, 10 червня, жінка потрапила у ДТП, внаслідок якого постраждав пішохід. Як повідомляють російські ЗМІ, Наталія їхала за кермом свого Porsche і не помітила, як на дорогу вибігла людина.

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Як з'ясувалося, пішохід порушив правила дорожнього руху та переходив дорогу на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення з автомобілем, чоловік відлетів на кілька метрів.

Також відомо, що Наталя сама доставила потерпілого до лікарні, не чекаючи на приїзд швидкої допомоги. На думку медиків, зараз життю пішохода нічого не загрожує і стан його стабільний.

На дружину Укупника у поліції склали протокол, а потім благополучно відпустили додому разом із композитором, який приїхав забрати дружину.

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Нагадаємо, що відомий композитор мовчить про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас зірка російської естради Алла Пугачова поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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