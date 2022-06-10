Дружина Аркадія Укупника збила людину в центрі Москви(відео)

Дружина російського композитора Аркадія Укупника збила людину у центрі Москви на своєму автомобілі Porsche

Російський композитор Аркадій Укупник, якого у лютому подала до суду податкова служба, був змушений забирати свою дружину Наталю з відділення поліції

Сьогодні, 10 червня, жінка потрапила у ДТП, внаслідок якого постраждав пішохід. Як повідомляють російські ЗМІ, Наталія їхала за кермом свого Porsche і не помітила, як на дорогу вибігла людина.

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Як з'ясувалося, пішохід порушив правила дорожнього руху та переходив дорогу на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення з автомобілем, чоловік відлетів на кілька метрів.

Також відомо, що Наталя сама доставила потерпілого до лікарні, не чекаючи на приїзд швидкої допомоги. На думку медиків, зараз життю пішохода нічого не загрожує і стан його стабільний.

На дружину Укупника у поліції склали протокол, а потім благополучно відпустили додому разом із композитором, який приїхав забрати дружину.

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Нагадаємо, що відомий композитор мовчить про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Водночас зірка російської естради Алла Пугачова поставила на місце рашистів, які напали на Максима Галкіна через його позицію.