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Жена Аркадия Укупника сбила человека в центре Москвы(видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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10 июня, 17:50
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Супруга российского композитора Аркадия Укупника сбила человека в центре Москвы на своем автомобиле Porsche

Российский композитор Аркадий Укупник, на которого в феврале подала в суд налоговая служба, был вынужден забирать свою супругу Наталью из отделения полиции.

Сегодня, 10 июня, женщина попала в ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Как сообщают российские СМИ, Наталья ехала за рулем своего Porscheи не заметила, как на дорогу выбежал человек.

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Как выяснилось, пешеход нарушил правила дорожного движения и переходил дорогу на красный свет светофора. В результате столкновения с автомобилем, мужчина отлетел на несколько метров.

Также известно, что Наталья сама доставила пострадавшего в больницу, не дожидаясь приезда скорой помощи. По заключению медиков, сейчас жизни пешехода ничего не угрожает и состояние его стабильное.

На супругу Укупника в полиции составили протокол, а после благополучно отпустили домой вместе с композитором, который приехал забрать жену.

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Напомним, что известный композитор молчит о полномасштабном вторжении России на территории Украины. В тоже время звезда российской эстрады Алла Пугачева поставила на место рашистов, которые напали на Максима Галкина из-за его позиции.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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