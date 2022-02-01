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Податкова подала до суду на Аркадія Укупника через незаконне збагачення

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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1 лютого, 11:57
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У виконавця пісні "Я ніколи на тобі не одружуся" виникли проблеми з податковою через ковідну допомогу
У Аркадія Укупника проблеми з податковою
У Аркадія Укупника проблеми з податковою / Фото: скріншот

2020 року Аркадій Укупник отримав від держави ковідну допомогу у розмірі 15 тисяч рублів (5 500 гривень) як індивідуальний підприємець. Як пише Telegram-канал Mash податкова провела перевірку та заявила, що співак підприємницької діяльності не веде.

Податкова подала на Укупника до суду заявивши, що 15 тисяч рублів є не допомогою, а незаконним збагаченням. Проте позов було відхилено.

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Податкова подавала до суду на Аркадія Укупника, але позов був відхилений
Податкова подавала до суду на Аркадія Укупника, але позов був відхилений / Фото: скриншот

Варто зазначити, що не вперше у Аркадія Укупника виникають проблеми з податковою. У 2015 році та інспекція подавала позов на співака про визнання його банкрутом. Податкова вимагала від артиста сплатити борг у розмірі 716 тисяч рублів (262 тисячі гривень), але він цього не зробив. Проте співака банкрутом все ж таки не визнали.

Минулого року артист також потрапив у скандал через гроші. Щоправда, тоді Укупник вимагав у співачки Zivert, щоб вона повернула йому 12 тисяч доларів. за зірваний концерт у Туреччині. Справа мало не дійшла до суду, але артистам вдалося вирішити конфлікт.

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