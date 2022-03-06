Культовая группа Gorillaz поддерживает Украину: "Наша любовь и мысли с вами"

Gorillaz поддерживают Украину / Фото: Инстаграм Gorillaz

Недавно мы писали о том, что группа Rammstein озвучила свою позицию, поддержав украинцев. Но также мы не можем оставить без внимания тот факт, что и культовая группа Gorillaz стоит на стороне Украины, на которую подло напала Россия.

На своей странице в инстаграм Gorillaz опубликовали такое послание ко всем украинцам и тем людям в РФ, которые не поддерживают безумие российских властей:

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Наша любовь и мысли с вами, люди в Украине и те в России, кто против бессмысленной войны. Мы надеемся, что сможем для вас сыграть, как только это безумие закончится. И это должно случиться скоро. Мы с Украиной!

Gorillaz, мы благодарим вас за позицию!

Также напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.

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Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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