Культовая группа Gorillaz поддерживает Украину: "Наша любовь и мысли с вами"

Gorillaz поддерживают Украину / Фото: Инстаграм Gorillaz
Недавно мы писали о том, что группа Rammstein озвучила свою позицию, поддержав украинцев. Но также мы не можем оставить без внимания тот факт, что и культовая группа Gorillaz стоит на стороне Украины, на которую подло напала Россия.
На своей странице в инстаграм Gorillaz опубликовали такое послание ко всем украинцам и тем людям в РФ, которые не поддерживают безумие российских властей:
Наша любовь и мысли с вами, люди в Украине и те в России, кто против бессмысленной войны. Мы надеемся, что сможем для вас сыграть, как только это безумие закончится. И это должно случиться скоро. Мы с Украиной!
Gorillaz, мы благодарим вас за позицию!
Также напомним, что многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают материально.
- Опра об украинцах: "Мужество украинского народа зажгло огонь в людях во всем мире".
- Британский актер Люк Эванс осудил архаичную идеологию Путина.
- Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером собирают для Украины помощь.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер выступил со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!