Культова група Gorillaz підтримує Україну: "Наша любов та думки з вами"

Gorillaz підтримують Україну / Фото: Інстаграм Gorillaz

Нещодавно ми писали про те, що гурт Rammstein озвучив свою позицію, підтримавши українців. Але також ми не можемо залишити поза увагою той факт, що й культовий гурт Gorillaz стоїть на боці України, на яку підло напала Росія.

На своїй сторінці у інстаграм Gorillaz опублікували таке послання до всіх українців і тих людей у РФ, які не підтримують безумство російської влади:

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Наша любов та думки з вами, люди в Україні і ті в Росії, хто проти безглуздої війни. Ми сподіваємося, що зможемо вам зіграти, як тільки це безумство закінчиться. І це має статися незабаром. Ми з Україною!

Gorillaz, ми дякуємо вам за позицію!

Також нагадаємо, що багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!

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