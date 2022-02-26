"Россия, очнись!": Макс Барских из Киева обратился к россиянам (видео)

Макс Барских призвал мир остановить "нового Гитлера" / Фото: instagram.com/max_barskih

Утром 24 февраля в Украине началось военное вторжение со стороны России. Звезды украинского шоу-бизнеса остаются в Киеве и публикуют фото и видео последствий вторжения оккупантов.

Многие из артистов обращаются к российским знаменитостям, которые пишут ложь, дезинформируя людей. Так, Елена Кравец со слезами на глазах попросила российских КВНщиков придумать что-то, дабы "переписать ход этой игры".

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Макс Барских, который ранее накинулся на Николая Баскова в комментариях, записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в столице, а также сказал всем, кто думает, что "Украина бомбит саму себя" – пойти "на три буквы".

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Многие мировые знаменитости уже поддержали нашу страну: