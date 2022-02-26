"Россия, очнись!": Макс Барских из Киева обратился к россиянам (видео)

Макс Барских призвал мир остановить "нового Гитлера" / Фото: instagram.com/max_barskih
Утром 24 февраля в Украине началось военное вторжение со стороны России. Звезды украинского шоу-бизнеса остаются в Киеве и публикуют фото и видео последствий вторжения оккупантов.
Многие из артистов обращаются к российским знаменитостям, которые пишут ложь, дезинформируя людей. Так, Елена Кравец со слезами на глазах попросила российских КВНщиков придумать что-то, дабы "переписать ход этой игры".
Макс Барских, который ранее накинулся на Николая Баскова в комментариях, записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в столице, а также сказал всем, кто думает, что "Украина бомбит саму себя" – пойти "на три буквы".
Многие мировые знаменитости уже поддержали нашу страну:
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о "денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.