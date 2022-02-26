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Елена Кравец со слезами на глазах обратилась к российским КВНщикам: Включайтесь!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 15:33
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Актриса Елена Кравец, как и многие украинские знаменитости, эмоционально обратилась к своим российским коллегам и бывшим артистам КВН с просьбой о помощи
Елена Кравец записала обращение к российским артистам
Елена Кравец записала обращение к российским артистам / Фото: instagram.com/lennykravets

Елена Кравец вместе со своими родными, как и говорила ранее, сейчас остается в столицы Украины. Со слезами на глазах актриса записала обращение к коллегам из России и бывшим "квнщикам".

Актриса в который раз попросила российских артистов и знаменитостей не молчать о войне в Украине и привлечь свою многомиллионную аудиторию, чтобы люди в РФ знали правду о событиях в украинских городах.

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Вы помните когда-то, когда мы играли в КВН, нам приходилось переписывать домашку и визитки за ночь? Ребята, у вас еще есть время переписать ход этой игры! У вас большая многомиллионная аудитория, вы классно придумываете и сочиняете...Ребята, придумайте что-нибудь! Придумайте что-нибудь, чтобы игра эта не закончилась плохо в первую очередь для вас, потому что все к тому идет! Мы здесь, поверьте, выстоим, но с вами, выиграв, играть не будем никогда! Ребята, включайтесь! – сказала в своем обращении Кравец.

Напомним, что уже многие российские и мировые знаменитости выступили с обращением к Владимиру Путину и потребовали прекратить военное вторжение в Украину. Так, в связи с войной в Украине против вторжения России выступили:

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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