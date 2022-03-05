Стивен Кинг отказался сотрудничать с российскими издательствами в поддержку Украины

Стивен Кинг не будет издавать книги в России / Фото: Twitter

Война России с Украиной несет серьезные последствия для российских деятелей искусства, фактически во всем мире они становятся изгоями, с которыми никто не хочет сотрудничать. Ранее мировое киносообщество призвали бойкотировать РФ, а сейчас от совместной работы отказался писатель Стивен Кинг.

Несмотря на то, что несколько лет Король ужасов был самым издаваемым писателем в России, он решил прекратить печатать и продавать свои книги в стране-агрессоре.

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Писатель репостнул в своем Twitter-аккаунте пост своего коллеги канадского писателя Линвуда Барклея.

Я признаю, что это небольшая жертва, и она будет иметь не больше эффекта, чем пук в бурю, но я не продлеваю свои контракты на книги на русском, – написал Барклей.

Кинг добавил: "Я тоже".

Скриншот – twitter.com/StephenKing

Это дало понять, что российские читатели могут рассчитывать только на то, что в их книжных магазинах уже успели продать.

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Как известно, сейчас американский писатель активно поддерживает украинцев. Вместе с другими мировыми звездами Кинг стал на защиту интересов Украины.

Скриншот – twitter.com/StephenKing

Также напомним, что многие западные звезды уже и высказывались в поддержку Украины, и помогают материально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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