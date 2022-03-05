Стівен Кінг відмовився співпрацювати з російськими видавництвами на підтримку України

Стівен Кінг не видаватиме книги в Росії / Фото: Twitter
Війна Росії з Україною несе серйозні наслідки для російських митців, фактично у всьому світі вони стають ізгоями, з якими ніхто не хоче співпрацювати. Раніше світова кіноспільнота закликала бойкотувати РФ, а зараз від спільної роботи відмовився письменник Стівен Кінг
Незважаючи на те, що кілька років Король жахів був найвидаванішим письменником у Росії, він вирішив припинити друкувати та продавати свої книги в країні-агресорі.
Письменник репостнув у своєму Twitter -акаунті пост свого колеги канадського письменника Лінвуда Барклея.
Я визнаю, що це невелика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пук у бурю, але я не продовжую свої контракти на книги російською, – написав Барклей.
Кінг додав: " Я теж ".
Це дало зрозуміти, що російські читачі можуть розраховувати лише на те, що в їхніх книгарнях уже встигли продати.
Як відомо, зараз американський письменник активно підтримує українців. Разом з іншими світовими зірками Кінг став на захист інтересів України.
Також нагадаємо, що багато західних зірок вже висловлювалися на підтримку України та допомагають матеріально.
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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україною!
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