"Тебя будут судить": дочь Снежаны Егоровой призывает заблокировать YouTube-канал матери

Стася Ровинская призывает заблокировать YouTube-канал матери / Фото: Facebook-страница Стаси Ровинской

Мы не раз публиковали новости о скандальных заявлениях Снежаны Егоровой, которая открыто поддерживает Путина. В это просто невозможно поверить, но даже в момент, когда Путин напал на Украину, она продолжает записывать видео, которые просто в голове не укладываются.

Но изменить эту ситуацию можно. Старшая дочь Егоровой – актриса и телеведущая – Стася Ровинская призвала поклонников блокировать ее YouTube-канал, где она "вещает", считая себя великим лидером мнений.

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Скриншот из Facebook Стаси Ровинской

И да, давайте поможем заблокировать канал Снежаны Егоровой (по ссылке), чтобы не допустить распространение мути, о которой она говорит.

Также напомним, Андрей Данилко обратился к копирующему Гитлера Путину с советом.

Тем временем западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.