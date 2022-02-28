"Тебя будут судить": дочь Снежаны Егоровой призывает заблокировать YouTube-канал матери

Стася Ровинская призывает заблокировать YouTube-канал матери / Фото: Facebook-страница Стаси Ровинской
Мы не раз публиковали новости о скандальных заявлениях Снежаны Егоровой, которая открыто поддерживает Путина. В это просто невозможно поверить, но даже в момент, когда Путин напал на Украину, она продолжает записывать видео, которые просто в голове не укладываются.
Но изменить эту ситуацию можно. Старшая дочь Егоровой – актриса и телеведущая – Стася Ровинская призвала поклонников блокировать ее YouTube-канал, где она "вещает", считая себя великим лидером мнений.
И да, давайте поможем заблокировать канал Снежаны Егоровой (по ссылке), чтобы не допустить распространение мути, о которой она говорит.
Также напомним, Андрей Данилко обратился к копирующему Гитлера Путину с советом.
Тем временем западные знаменитости осуждают вторжение Путина и поддержали в это непростое время Украину.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века.
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.