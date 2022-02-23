"Поклонение" Путину и стычка с полицией: во что вляпывалась Снежана Егорова

23 февраля скандальная телеведущая и актриса отмечает 50-летие. Вспоминаем ее самые одиозные выходки и высказывания

Рассказываем, как Снежана Егорова заработала репутацию скандальной персоны. / Фото: скриншот, Коллаж: Сегодня

Последние несколько лет имя Снежаны Егоровой ассоциируется больше с громкими скандалами, чем с профессиональными достижениями. А после публичного "восхваления" Владимира Путина на телеведущую обрушилась еще более мощная волна хейта!

В день рождения Снежаны Егоровой сайт "Сегодня" решил вспомнить, как ведущая развлекательных программ внезапно стала топ-скандальной персоной в Украине.

Реклама

Алиментный скандал с Мухарским

Егорова дважды была замужем. Первым ее избранником был украинский режиссер Семен Горов. Пара прожила в браке 10 лет и воспитала двух дочерей – Анастасию и Александру.

С 2006 по 2015 год телеведущая была в браке с шоуменом Антином Мухарским. У них есть трое общих детей – сыновья Андрей и Иван, а также дочь Арина.

Мухарский и Егорова / Фото: Instagram

Реклама

Во время бракоразводного процесса экс-супруги регулировали вопрос об опеке общих детей, что стало причиной громких скандалов. Егорова называла Мухарского "злобным неплательщиком алиментов" и запрещала ему видеться с наследниками.

Шоумен в свою очередь утверждал, что оставил экс-жене и детям все имущество, нажитое в браке, а также взял на себя ответственность выплачивать наследникам 3 тысячи долларов в месяц.

Ранее Антон делился, что одной из причин развода были публичные оскорбления жены.

Реклама

Моя тогда еще законная жена, называла меня "маминым сынком, которому она все дала в этой жизни", "абсолютно безответственным товарищем, бросившим своих детей"... Я понял, что наш брак действительно исчерпан, – объяснял Антон.

"Поклонение" Путину

На фоне угроз Украины со стороны Кремля Егорова открыто поддерживает президента РФ Владимира Путина. Да, актриса является фанаткой политика и не скрывает этого! Ранее Снежана советовала украинцам смотреть пророссийские пропагандистские программы, называя их "таблеткой от безумия", которая якобы поможет увидеть "всемирные обманы США".

Скриншот: facebook.com/snezhana.egorova.9

Но на этом Егорова не перестала удивлять. На днях она назвала Путина "героем нашего времени" после признания "ЛДНР".

Путин подписал указ о признании "Л/ДНР"! Бог в помощь! Пусть прилетит мир на землю Донбасса! Без ложного пафоса, герой нашего времени, – писала Егорова.

Ведущая назвала героев Украины "рагулями"

В 2020 году Егорова заявила, что ей не нравятся украинские воины. По ее словам, это люди, которые "никогда ничему не учились, не вкладывались и не стремились ни к чему".

Все что предлагается в последнее время, в постмайданное время, например, меня совершенно не устраивает. Мне не нравятся эти герои, эти рагули, вылезшие непонятно откуда. Селюки, говорящие на суржике . И готовы свою жизнь положить... Свою жизнь, какую? Жизнь, которая собой ничего не представляет, – говорила она.

По словам Егоровой, это можно расценивать как подвиг, но это может говорить и о "высокой суицидальной готовности", потому что человек якобы не видит перспектив в жизни, он не представляет для него ценности и он готов распорядиться им как угодно: "Как наркоманы, которые за дозу готовы отдать последнюю кровь. Это не нормально".

Ссора с полицией из-за марафона

В 2017 году Снежана Егорова поскандалила с патрульными. Случилось это тогда, когда в Киеве проходил марафон, и центральные улицы были перекрыты.

Егорова с детьми ехала на работу и решила объехать перекрытый путь по бордюру. А когда ее остановила полиция, она совершила словесную перепалку, записывая разговор на телефон.

Сначала актриса выложила видео в соцсети, однако после волны хейта – удалила. Но, как говорится – интернет все помнит

Егорова тыкала полицейскому в лицо пресс-картой и вопила, мол опаздывает на эфир. На что полицейский удивился, что журналистка не знает о марафоне и перекрытых улицах, а еще нарушает закон.

Кроме этого, Снежана Егорова обзывала украинских детей предателями, а Верховную Раду – дурдомом.

Как мы видим, Егорова действительно заработала скандальную репутацию, от которой, вряд ли, сможет избавиться когда-то.