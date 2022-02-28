"Тебе судитимуть": дочка Сніжани Єгорової закликає заблокувати YouTube-канал матері

Стася Ровінська закликає заблокувати YouTube-канал матері / Фото: Facebook-сторінка Стасі Ровінської

Ми не раз публікували новини про скандальні заяви Сніжани Єгорової, яка відкрито підтримує Путіна В це просто неможливо повірити, але навіть у момент, коли Путін напав на Україну, вона продовжує записувати відео, які просто не вкладаються в голові.

Але змінити цю ситуацію можна. Старша дочка Єгорової – актриса та телеведуча Стася Ровінська – закликала шанувальників блокувати її YouTube-канал, де вона "віщає", вважаючи себе великим лідером думок.

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Скріншот з Facebook Стасі Ровинської

Тож давайте допоможемо заблокувати канал Сніжани Єгорової (за посиланням), щоб не допустити поширення каламуті, про яку вона говорить.

Також нагадаємо, Андрій Данилко звернувся до Путіна, який копіював Гітлера, з порадою.

Тим часом західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна і підтримали в цей непростий час Україну.