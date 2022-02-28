"Тебе судитимуть": дочка Сніжани Єгорової закликає заблокувати YouTube-канал матері

Стася Ровінська закликає заблокувати YouTube-канал матері / Фото: Facebook-сторінка Стасі Ровінської
Ми не раз публікували новини про скандальні заяви Сніжани Єгорової, яка відкрито підтримує Путіна В це просто неможливо повірити, але навіть у момент, коли Путін напав на Україну, вона продовжує записувати відео, які просто не вкладаються в голові.
Але змінити цю ситуацію можна. Старша дочка Єгорової – актриса та телеведуча Стася Ровінська – закликала шанувальників блокувати її YouTube-канал, де вона "віщає", вважаючи себе великим лідером думок.
Тож давайте допоможемо заблокувати канал Сніжани Єгорової (за посиланням), щоб не допустити поширення каламуті, про яку вона говорить.
Також нагадаємо, Андрій Данилко звернувся до Путіна, який копіював Гітлера, з порадою.
Тим часом західні знаменитості засуджують вторгнення Путіна і підтримали в цей непростий час Україну.
- Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна.
- Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путінська пропаганда про „денацифікацію" — мабуть, найбільша брехня століття.
- Зірка "Володаря кілець" Елайджа Вуд висловився за підтримку України.
- Актриса Мілла Йовович емоційно про війну Росії проти України: "Мою країну та народ бомбять".
- Сімейство Кардаш'ян також звертає увагу світу на війну в Україні.
- Знаменита співачка Мадонна заявила, що Путін порушив усі існуючі договори щодо прав людини.
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- Легендарний режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна з вимогою припинити війну.
- Меган Маркл та принц Гаррі звернулися до світових лідерів через Україну.