Влад Яма, Даша Астафьева и Андрей Бурым снялись в романтической комедии "Ограбление по-украински"

В "Ограблении по-украински" зрители увидят Влада Яму, Андрея Бурыма, Дашу Астафьеву, Марию Заниборщ-Рудинскую и Остапа Халавко в главной роли

Вышел официальный трейлер "Ограбление по-украински" / Фото: пресс-служба

В сети появился трейлер новой романтической комедии "Ограбление по-украински", который выйдет на экраны 31 марта 2022 года.

Зрителей ждет новая история от создателей фильма "Бурштинові копи". В картине популярные украинские знаменитости появится в неожиданных амплуа.

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Сюжет фильма "Ограбление по-украински"

По сюжету фильма, детский тренер по плаванию Алекс (Остап Халавко) по уши влюбляется в недостижимую красавицу (Даша Астафьева).

Кадр из фильма "Ограбление по-украински"

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Для того чтобы поразить любимую и резко изменить свою жизнь, Алекс решается… ограбить банк! И, конечно же, ограбление идет не по плану и оборачивается непредсказуемыми приключениями не только для главного героя, но и для всех, кто оказался рядом.

Кадр из фильма "Ограбление по-украински"

Главные роли в новой комедии режиссера Алины Бухтияровой исполнили Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астафьева, Андрей Бурым, Владимир Горянский, Александр Соколов, Яков Кучеревский, Мария Заниборщ, Екатерина Вайвала, Сталина Лагошняк, Сергей Булин, Оксана Борбат, Елена Хохлаткина.

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