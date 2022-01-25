Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Рада після канікул 🎉 Зеленському – 44! ⚡ Треба заспокоїтись: підсумки РНБО ⚽ Динамо - Реал Мурсія: онлайн

Помер Міт Лоуф

Дівчата Топалова

Сестри Брєжнєвої

Секрет Джей Ло

Сини в сукнях

Жінки Ван Дамма
СЬОГОДНІ Зірки Кінострічка

Влад Яма, Даша Астаф'єва та Андрій Бурим знялися у романтичній комедії "Пограбування по-українськи"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 січня, 15:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В "Пограбуванні по-українськи" глядачі побачать Влада Яму, Андрія Бурима, Дашу Астаф'єву, Марію Заніборщ-Рудинську та Остапа Халавка у головній ролі
Вийшов офіційний трейлер "Пограбування по-українськи"
Вийшов офіційний трейлер "Пограбування по-українськи" / Фото: прес-служба

У мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії "Пограбування по-українськи", який вийде на екрани 31 березня 2022 року.

На глядачів чекає нова історія від творців фільму "Бурштинові копи". У картині найпопулярніші українські знаменитості з'явиться у несподіваних амплуа.

Реклама

Сюжет фільму "Пограбування по-українськи"

За сюжетом фільму, дитячий тренер з плавання Алекс (Остап Халавко) по вуха закохується в недосяжну красуню (Даша Астаф'єва).

Кадр із фільму "Пограбування по-українськи"
Кадр із фільму "Пограбування по-українськи"

Реклама

Для того, щоб вразити кохану та різко змінити своє життя, Алекс наважується… пограбувати банк! І, звичайно ж, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не лише для головного героя, а й для всіх, хто опинився поряд.

Кадр із фільму "Пограбування по-українськи"
Кадр із фільму "Пограбування по-українськи"

Головні ролі у новій комедії режисера Аліни Бухтіярової виконали Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астаф'єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заніборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат.

Реклама

Раніше ми писали про те, що у лютому вийде сімейна комедія з Оленою Кравець та Юрієм Ткачом у головних ролях.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Кавер DZIDZIO на хіт Скрябіна
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
25 січня. Йосип Сліпий. Цього дня (1965) Папа Римський Павло VI надав українцю титул кардинала та призначив священиком греко-католицької церкви Сант-Атанасіо, розміщеної у центрі Рима...
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти