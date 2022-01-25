Влад Яма, Даша Астаф'єва та Андрій Бурим знялися у романтичній комедії "Пограбування по-українськи"

В "Пограбуванні по-українськи" глядачі побачать Влада Яму, Андрія Бурима, Дашу Астаф'єву, Марію Заніборщ-Рудинську та Остапа Халавка у головній ролі

Вийшов офіційний трейлер "Пограбування по-українськи" / Фото: прес-служба

У мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії "Пограбування по-українськи", який вийде на екрани 31 березня 2022 року.

На глядачів чекає нова історія від творців фільму "Бурштинові копи". У картині найпопулярніші українські знаменитості з'явиться у несподіваних амплуа.

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Сюжет фільму "Пограбування по-українськи"

За сюжетом фільму, дитячий тренер з плавання Алекс (Остап Халавко) по вуха закохується в недосяжну красуню (Даша Астаф'єва).

Кадр із фільму "Пограбування по-українськи"

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Для того, щоб вразити кохану та різко змінити своє життя, Алекс наважується… пограбувати банк! І, звичайно ж, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не лише для головного героя, а й для всіх, хто опинився поряд.

Кадр із фільму "Пограбування по-українськи"

Головні ролі у новій комедії режисера Аліни Бухтіярової виконали Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астаф'єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заніборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат.

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