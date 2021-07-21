Погодный апокалипсис с потопами может повториться. И не только в Киеве

Погодный "апокалипсис" охватил многие европейские города, а затем ливни добрались и до украинской столицы. Если и вас впечатлило происшедшее, предлагаем посмотреть тематические фильмы

Кадр из фильма "Во власти стихии" / Фото: themoviedb.org

Позавчера некоторые улицы Киева превратились в реки из-за обильных осадков. Были затоплены несколько станций метро, а на входах в подземку образовались настоящие водопады. И это неудивительно, ведь в течение 30 минут в столице выпала почти недельная норма осадков. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни ситуация может легко повториться!

Но от стихии страдает не только Киев… Наводнение после урагана на побережье Нидерландов и Бельгии, цунами в Индонезии, потопы и обледенения в США, разломы земной коры и природные катаклизмы вслед за ними – мы собрали подборку реалистичного и увлекательного кино на тему природных водных катастроф. Она доступна на сервисе OLL.TV.

Кадр из фильма "2012" / Фото: themoviedb.org

Например, в подборке вы увидите приключенческий фильм "Ной" с Расселом Кроу и Эммой Уотсон в главных ролях, легендарный фантастический триллер "Послезавтра" о ледниковом апокалипсисе в США, фильм "Цунами" и другие киноленты.

Смотрите также онлайн подборку лучших сериалов года, которые номинированы на самую главную телевизионную премию "Эмми-2021".