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Погодный апокалипсис с потопами может повториться. И не только в Киеве

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 июля, 17:31
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Погодный "апокалипсис" охватил многие европейские города, а затем ливни добрались и до украинской столицы. Если и вас впечатлило происшедшее, предлагаем посмотреть тематические фильмы
Кадр из фильма "Во власти стихии"
Кадр из фильма "Во власти стихии" / Фото: themoviedb.org

Позавчера некоторые улицы Киева превратились в реки из-за обильных осадков. Были затоплены несколько станций метро, а на входах в подземку образовались настоящие водопады. И это неудивительно, ведь в течение 30 минут в столице выпала почти недельная норма осадков. Синоптики предупреждают: в ближайшие дни ситуация может легко повториться!

Но от стихии страдает не только Киев… Наводнение после урагана на побережье Нидерландов и Бельгии, цунами в Индонезии, потопы и обледенения в США, разломы земной коры и природные катаклизмы вслед за ними – мы собрали подборку реалистичного и увлекательного кино на тему природных водных катастроф. Она доступна на сервисе OLL.TV.

Кадр из фильма "2012"
Кадр из фильма "2012" / Фото: themoviedb.org

В тренде

Например, в подборке вы увидите приключенческий фильм "Ной" с Расселом Кроу и Эммой Уотсон в главных ролях, легендарный фантастический триллер "Послезавтра" о ледниковом апокалипсисе в США, фильм "Цунами" и другие киноленты.

Фильмы о погодных катаклизмах
смотрите на olltv
Смотреть

Смотрите также онлайн подборку лучших сериалов года, которые номинированы на самую главную телевизионную премию "Эмми-2021".

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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