Кейт Миддлтон назвали самой влиятельной в королевской семье

В прошлом году Кейт Миддлтон признали главной модницей Британии. Судя по всему, в этом году этот титул вновь достанется супруге принца Уильяма. Как отметила королевский эксперт Камилла Томини, наряды Кейт Миддлтон вносят достаточно серьезный вклад в популяризацию монархии. Об этом пишет сайт Cambridge News.
Тенденция покупать то, что носят члены королевской семьи, настолько распространена, что ее называют "эффектом Кейт".
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Это часто упускается из виду, но она, возможно, самый влиятельный человек в королевской семье, потому что она жена будущего короля и мать будущего короля. Когда дело доходит до молодого поколения, можно сказать, что Кейт Миддлтон и принц Уильям правят королевским гнездом, – сказала королевский эксперт.
Напомним, ранее мы вспомнить любимые вещи Кейт Миддлтон, которые она надевает снова и снова – подробности в материале.
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