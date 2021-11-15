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Кейт Миддлтон назвали самой влиятельной в королевской семье

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
15 ноября, 10:20
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Герцогиня Кембриджская уже давно является одним из самых популярных членов королевской семьи
Королевский эксперт рассказала, почему Кейт Миддлтон считают одним из самых влиятельные членов королевской семьи
Королевский эксперт рассказала, почему Кейт Миддлтон считают одним из самых влиятельные членов королевской семьи / Фото: Getty Images

В прошлом году Кейт Миддлтон признали главной модницей Британии. Судя по всему, в этом году этот титул вновь достанется супруге принца Уильяма. Как отметила королевский эксперт Камилла Томини, наряды Кейт Миддлтон вносят достаточно серьезный вклад в популяризацию монархии. Об этом пишет сайт Cambridge News.

Тенденция покупать то, что носят члены королевской семьи, настолько распространена, что ее называют "эффектом Кейт".

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Это часто упускается из виду, но она, возможно, самый влиятельный человек в королевской семье, потому что она жена будущего короля и мать будущего короля. Когда дело доходит до молодого поколения, можно сказать, что Кейт Миддлтон и принц Уильям правят королевским гнездом, – сказала королевский эксперт.

Напомним, ранее мы вспомнить любимые вещи Кейт Миддлтон, которые она надевает снова и снова – подробности в материале.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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