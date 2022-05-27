Напряжения не избежать: во дворце опасаются встречи принца Гарри и принца Уильяма

Предстоящее торжество по случаю Платинового юбилея правления королевы Елизаветы обещает быть непростым из-за натянутых отношений между принцем Гарри и принцем Уильямом

Принц Уильям и принц Гарри летом 2021 года / Фото: Getty Images

Совсем скоро Британию ожидает роскошное торжество по случаю Платинового юбилея правления королевы Елизаветы. И хотя Ее Величество ожидает визита принца Гарри и Меган Маркл на праздник, во дворце очень опасаются приезда герцогов Сассекских.

Встреча в соборе Святого Павла в пятницу, 3 июня, станет крупнейшим собранием членов королевской семьи со времени свадьбы Гарри и Меган в 2018 году, после чего пара оставила свои обязанности и уехала в США.

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Как сообщает издание Express, во дворце настроены на очень "холодную" встречу братьев Уильяма и Гарри. Отношения между принцами стали натянутыми после решения герцога Сассекского покинуть дворец. Кроме того, масла в огонь подливают многочисленные компрометирующие заявления принца Гарри и Меган Маркл.

По словам королевских экспертов, чтобы избежать напряженной обстановки и скованности на фото, герцогов Сассекских могут отсадить от остальных во время торжества.

Я думаю, что служба Святого Павла будет очень напряженной для членов королевской семьи, особенно для Уильяма и Кэтрин, которые считают, что они, Сассекские, сильно подвели королевскую семью. Это будет так же морозно, как Служба Содружества в 2020 году. Братья будут выглядеть серьезными, – заявила эксперт Анджела Левин.

Кроме того, Левин считает, что герцоги Сассекские могли согласиться на визит в Англию ради своего шоу для Netflix. Пара заключила контракт со стриминговой платформой, где будет снимать свое шоу.

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Netflix может настоять на том, чтобы они были там – и сейчас они, вероятно, не в состоянии сказать "Нет", потому что тогда их проекты будут исключены. Гарри и Меган показали, что любят быть в центре внимания и захотят показать миру, что они по-прежнему являются частью королевской семьи, тем более что их популярность в США резко падает, – заявила Анджела Левин.

Напомним, что Герцогам Сассекским запретили упоминать королеву в фильме для Netflix.