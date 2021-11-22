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Редкий случай: в королевской семье прошли двойные крестины

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 08:51
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В этом году принцесса Евгения и Зара Тиндалл стали мамами. Внучки Елизаветы II решили провести крестины своих сыновей в один день
Принцесса Евгения и Зара Тиндалл крестили сыновей в один день
Принцесса Евгения и Зара Тиндалл крестили сыновей в один день / Фото: Getty Images

Двойные крестины в королевской семье не часто бывают. Елизавета II, не смотря на слухи о проблемах со здоровьем, не могла пропустить такое мероприятие. Об этом пишет Daily Mail.

Крестины правнуков Ее величества проходили в Большом Виндзорском парке Церемония была закрытой. Присутствовали только близкие друзья и члены семьи.

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Напомним, принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк в феврале 2021 стали родителями в первый раз. У пары родился мальчик, которого назвали Августом.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном
Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыном / Фото: instagram.com/princesseugenie

В марте этого года Зара Тиндалл и Майк Тиндалл родился мальчик. Его назвали Лукас Филипп. Также у пары есть две дочки семилетняя Мия Грэйс и трехлетняя Лина Элиз.

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Зара Тиндалл с мужем
Зара Тиндалл с мужем / Фото: Getty Images

К слову, в этом году в королевской семье настоящий беби-бум. В июня во второй раз родителями стали Меган Маркл и принц Гарри. В сентябре впервые стала мамой принцесса Беатрис.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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