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Дружина принца Чарльза може стати наступною британською королевою – чому всі так думають

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
7 листопада, 10:46
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Перед весіллям із принцом Чарльзом Камілла Паркер-Боулз опублікував заяву, в якій ішлося про те, що вона стане принцесою-консортом після того, як її чоловік зійде на трон
Камілла Паркер-Боулз може стати наступною британською королевою
Камілла Паркер-Боулз може стати наступною британською королевою / Фото: instagram.com/clarencehouse, instagram.com/theroyalfamily

Та деякі королівські експерти припускають, що герцогиня Корнуольська може здобути титул королеви. Це пов'язано з тим, що останнім часом Камілла все частіше проводить офіційні заходи онлайн та офлайн як представник Її Величності.

Нещодавно дружина принца Чарльза відзначилася на вечірці свого книжкового клубу, а потім відвідала Глазго разом із чоловіком, а також Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. І все це на тлі чуток про погіршення здоров'я Єлизавети ІІ.

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Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз
Кейт Міддлтон, принц Вільям, принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

За словами королівського експерта Говарда Ходжсона, королева "абсолютно обожнює" Каміллу, хоча колись зовсім не схвалювала її кандидатуру на посаду дружини спадкоємця престолу.

Зараз, коли в королівській родині відбувається "поступова зміна варти", Єлизавета відходить від своїх обов'язків, герцогиня Корнуольська може повністю керувати процесом.

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Та чи вирішить Камілла називати себе королевою? У розмові з Expres королівський фотограф і біограф Ян Ллойд сказав: "Проблема в тому, що назвати її (Каміллу. – Ред.) королевою відразу після того, як правління нинішньої королеви закінчилося, було б ніяково".

Камілла Паркер-Боулз вийшла заміж за принца Чарльза у 2005 році. На той час від дня смерті принцеси Діани минуло понад 8 років, а британці все ще називали Каміллу "коханкою" та "розлучницею". Детальніше про історію кохання Чарльза та Камілли читайте тут.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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