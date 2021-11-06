Андрей Данилко солгал в эфире шоу Маска: признание звездного детектива

Новый выпуск загадочного шоу на телеканале "Украина" начался с неожиданного заявления одного из звездных детективов

Андрей Данилко в эфире "Маски" признался во лжи / Фото: YouTube

В самом начале третьего выпуска гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" один из звездных детективов признался во лжи. Андрей Данилко удивил присутствующих в зале, в том числе и своих коллег, неожиданным заявлением.

Данилко говорил о маске, которую показали в предыдущем выпуске шоу. Оказывается, у Андрея есть догадки, какая звезда скрывается в одном из образов, которые мы уже видели.

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Я вам солгал... Я знаю одну маску, 100%, кто это, – начал Андрей Данилко, но тут же понял, что забыл, как эта маска называется, – Я забыл маску.

Кроме того, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук поделился фактами о некоторых героях гипершоу, которые могут быть подсказками. Так, одна из масок – народный артист, а его мама родилась в Баку.

Владимир Остапчук в третьем выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Удастся ли звездным детективам шоу разгадать, кто скрывается под маской на этой неделе – узнаем уже совсем скоро.

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Смотрите продолжение самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" по субботам, в 21:00, на телеканале "Украина"!

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