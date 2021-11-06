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Андрій Данилко збрехав в ефірі шоу Маска: зізнання зіркового детективу

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
6 листопада, 21:56
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Новий випуск загадкового шоу на телеканалі "Україна" розпочався з несподіваної заяви одного із зіркових детективів
Андрій Данилко в ефірі "Маски" зізнався у брехні
Андрій Данилко в ефірі "Маски" зізнався у брехні / Фото: YouTube

На самому початку третього випуску гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" один із зіркових детективів зізнався у брехні. Андрій Данилко здивував присутніх у залі, зокрема й своїх колег, несподіваною заявою.

Данилко говорив про маску, яку показали у попередньому випуску шоу. Виявляється, Андрій має здогади, яка зірка ховається в одному з образів, які ми вже бачили.

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Я вам збрехав... Я знаю одну маску, 100%, хто це, – почав Андрій Данилко, але у ту ж мить зрозумів, що забув, як ця маска називається, – Я забув маску.

Крім того, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук поділився фактами про деяких героїв гіпершоу, які можуть бути підказками. Так, одна з масок – народний артист, а його мати народилася в Баку.

Володимир Остапчук у третьому випуску шоу "Маска"
Володимир Остапчук у третьому випуску шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Чи вдасться зірковим детективам шоу розгадати, хто ховається під маскою цього тижня – дізнаємось вже зовсім скоро.

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Дивіться продовження найзірковішого та найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" щосуботи, о 21:00, на телеканалі "Україна"!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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