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Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 появились на Голосі країни (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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20 февраля, 23:35
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KALUSH пришли поддержать одну из участниц слепых прослушиваний
KALUSH и Skofka внезапно появились на "Голос країни"
KALUSH и Skofka внезапно появились на "Голос країни" / Фото: YouTube, kalush.official

Вероника Слюзалек из Киева пришла покорят сцену "Голосу країни" в пятом выпуске слепых прослушиваний. Девушка исполнила свою версию трека KALUSH – "Додому" и развернула к себе все четыре кресла.

Вокалистка выбрала команду Потапа, а после ее выступления в студии шоу появились участники группы KALUSH и Skofka и спели вместе с Вероникой.

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Свое выступление Вероника, которая, кстати, сама себе пишет песни, посвятила бабушке – она всегда поддерживает и мотивирует внучку.

Что известно о KALUSH

KALUSH, а точнее, Kalush Orchestra – участники Национального отбора на "Евровидение-2022". Они прошли в финал вместе с Wellboy и Alina Pash; заняли второе место в конкурсе и обвинили организаторов в фальсификации результатов.

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Позднее стало известно, что Алина Паш нарушила правила Нацотбора и подделала документы о законном пересечении границы с Крымом. После этого Alina Pash отказалась представлять Украину на конкурсе в Италии.

Участники Kalush Orchestra уже неофициально подтвердили свое участие в "Евровидении-2022" вместо Alina Pash.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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