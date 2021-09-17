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Холостячка-2: на шоу пришел звезда Танців з зірками Макс Ежов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
17 сентября, 21:51
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Сегодня вышел первый эпизод романтического реалити "Холостячка-2". На проект пришло немало интересных претендентов на руку и сердце Златы, одним из них оказался и Макс
Максим Ежов пришел на шоу "Холостячка-2"
Максим Ежов пришел на шоу "Холостячка-2" / Фото: скриншот

В кадре Макс Ежов появился в маске (нет, не аптечной, а в венецианском стиле). Зрители "Холостячки-2" и остальные участники не узнали его сразу (а мы узнали!).

Макс закружил Злату Огневич в танце – певица тоже не сразу поняла, что перед ней ее давний знакомый. Позже Макс снял маску и предстал перед камерами во всей красе.

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По словам 25-летнего хореографа, на проект он пришел для того, чтобы попытаться построить серьезные отношения. Ежов признался, что ранее у него были романтические отношения с известной личностью из украинского шоу-бизнеса. Имя девушки он называть не стал, но признался, что во всех интервью она всегда отрицала тот факт, что они с Максом встречались. Вот это интрига!

Скриншот: видео

Злата была удивлена и тут же у нее появился вопрос – не пришел ли Макс на проект за пиаром?

На инстинктивном уровне я ему не доверяю, – заявила Огневич.

По словам Макса, лишний пиар ему не нужен, ведь он и так уже довольно известен в кругах шоу-бизнеса, а зрители его помнят по участию в "Танцях з зірками".

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Также парень поделился, что сейчас он получает второе высшее образование - Ежов хочет сменить сферу танцев на...дипломатию! Макс уверен, что танцы не смогут обеспечить ему финансовую стабильность, поэтому и решил сменить сферу деятельности.

Посмотрим, получится ли у Макса впечатлить Злату и доказать ей, что ему важны отношения, а не популярность за счет шоу.

Напомним, ведущий "Холостячки" Григорий Решетник объяснил, чем Злата Огневич отличается от Ксении Мишиной.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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