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Марафон #UAразом на телеканалах "Украина" и "Украина24" посмотрели 6,5 млн зрителей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 11:09
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16 февраля телеканалы "Украина" и "Украина24" полномасштабно транслировали ряд мероприятий в рамках Всеукраинского телемарафона #UAразом ко Дню единения и стали абсолютными лидерами телепросмотра по широкой аудитории
Телемарафон ко Дню единения на телеканалах «Украина» и «Украина24» посмотрели 6,5 млн зрителей
Телемарафон ко Дню единения на телеканалах «Украина» и «Украина24» посмотрели 6,5 млн зрителей / Фото: пресс-служба

Канал "Украина" достиг доли 9,16% (аудитория 18+, вся страна) и стал лидером среди ТОП-6 общенациональных каналов. "Украина24" – абсолютный лидер телепросмотра среди всех информационных каналов страны с долей 3,34% (аудитория 18+, вся страна). По показателям канал приблизился к рейтингу ТОП-6 телеканалов. В День единения канал "Украина" и "Украина24" посмотрели около 9 млн зрителей.

Аудитория марафона #UAразом в слоте 18:40-23:45 достигла 6,5 млн украинцев (18+, вся Украина). Суммарная доля канала "Украина" и "Украина24" составила 13,74%.

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/ Фото: пресс-служба

В течение всего дня информационная команда "Новостной Группы Украина" оперативно освещала самые актуальные новости с места событий. Телеканал "Украина 24" выходил в эксклюзивные токинги с влиятельными гостями и информационно поддерживал граждан всей страны с целью единства украинского общества и укрепления его устойчивости.

Вместе с ведущими Еленой Кот и Игорем Пупковым новостная команда выходила в регулярные прямые эфиры из выездной студии в городе Мариуполь. Телеканал вживую транслировал ряд мероприятий, посвященных инвестированию в развитие города, который находится в ближайший из украинских городов к линии разграничения.

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Благодарны украинцам за доверие в День единения!

Напомним, с 26 февраля на телеканале "Украина" стартует премьера нового грандиозного шоу "Игры талантов"

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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