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Настя Каменских призналась, скучает ли по дуэту с Потапом

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 17:06
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В шестом эфире самого звездного и загадочного шоу "Маска", которое выходит каждую субботу в 21:00 на телеканале "Украина", энергичный Джмиль зажег публику хитом Потапа и Насти "На раЁне"
На шоу "Маска" прозвучал давний хит Насти Каменских и Потапа
На шоу "Маска" прозвучал давний хит Насти Каменских и Потапа / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Это выступление стало настоящим сюрпризом для звездного детектива проекта NK | Насти Каменских, которая, однако, призналась, что уже и не помнит текст суперпопулярной песни.

Только зазвучали всем знакомые мотивы о "пырышках-пупырышках", как детективы покинули свои кресла и начали танцевать. Пушистому участнику проекта подпевал весь зал. А вот сама Настя, которая была участницей популярного дуэта до 2017 года, оказывается, уже забыла слова собственного хита, который точно исполняла сотни раз на концертах.

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Если честно, я вообще не помню слов. Это было так давно. А я так молода еще, так классно выгляжу, – отметила звездный детектив гипершоу "Маска" NK | Настя Каменских.

Джмиль исполнил зажигательный хит
Джмиль исполнил зажигательный хит / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но острая на язык Оля Полякова решила не молчать и "подколола" свою коллегу.

Я сама выросла на этих песнях, – сказала Оля Полякова в эфире канала "Украина".

А когда в конце выпуска рассекреченный Джмиль, в образе которого скрывался юморист Степан Казанин, исполнял песню на бис, с ним на сцене зажигали уже все детективы. NK | Настя Каменских даже показала движения, которые они делали с Потапом на концертах.

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Андрей Данилко поинтересовался у певицы, не скучает ли она по этому всему.

Нет. Этот мужчина у меня дома. Ну, ностальгия есть, – ответила Настя.

Смотрите любимое шоу миллионов "Маска" по ​​субботам в 21:00 на канале "Украина".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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