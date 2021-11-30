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Настя Каменських зізналася, чи сумує за дуетом із Потапом

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
30 листопада, 17:06
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У шостому ефірі найзірковішого та загадкового шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", енергійний Джміль запалив публіку хітом Потапа та Насті "На районі"
На шоу "Маска" пролунав давній хіт Насті Каменських та Потапа
На шоу "Маска" пролунав давній хіт Насті Каменських та Потапа / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цей виступ став справжнім сюрпризом для зіркового детективу NK | Насті Каменських, яка, однак, зізналася, що вже й не пам'ятає тексту суперпопулярної пісні.

Тільки зазвучали всім знайомі мотиви про "пір'їнки-пухирці", як детективи залишили свої крісла і почали танцювати. Пухнастому учаснику проекту підспівувала вся зала. А ось сама Настя, яка була учасницею популярного дуету до 2017 року, виявляється вже забула слова власного хіта, який точно виконувала сотні разів на концертах.

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Чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю слів. Це було так давно, а я така молода ще, так класно виглядаю, – зазначила зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських.

Джміль виконав запальний хіт
Джміль виконав запальний хіт / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але гостра на язик Оля Полякова вирішила не мовчати і підколола свою колегу.

Я сама виросла на цих піснях, – сказала Оля Полякова в ефірі каналу "Україна".

А коли наприкінці випуску розсекречений Джміль, в образі якого ховався гуморист Степан Казанін, Виконував пісню на біс, з ним на сцені запалювали вже всі детективи. NK | Настя Каменських навіть показала рухи, що вони робили з Потапом на концертах.

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Андрій Данилко поцікавився у співачки, чи не сумує вона за цим всім.

Ні. Цей чоловік у мене вдома. Ну, ностальгія є, – відповіла Настя.

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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