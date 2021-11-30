Настя Каменських зізналася, чи сумує за дуетом із Потапом

У шостому ефірі найзірковішого та загадкового шоу "Маска", яке виходить щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна", енергійний Джміль запалив публіку хітом Потапа та Насті "На районі"

На шоу "Маска" пролунав давній хіт Насті Каменських та Потапа / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Цей виступ став справжнім сюрпризом для зіркового детективу NK | Насті Каменських, яка, однак, зізналася, що вже й не пам'ятає тексту суперпопулярної пісні.

Тільки зазвучали всім знайомі мотиви про "пір'їнки-пухирці", як детективи залишили свої крісла і почали танцювати. Пухнастому учаснику проекту підспівувала вся зала. А ось сама Настя, яка була учасницею популярного дуету до 2017 року, виявляється вже забула слова власного хіта, який точно виконувала сотні разів на концертах.

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Чесно кажучи, я взагалі не пам'ятаю слів. Це було так давно, а я така молода ще, так класно виглядаю, – зазначила зірковий детектив гіпершоу "Маска" NK | Настя Каменських.

Джміль виконав запальний хіт / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Але гостра на язик Оля Полякова вирішила не мовчати і підколола свою колегу.

Я сама виросла на цих піснях, – сказала Оля Полякова в ефірі каналу "Україна".

А коли наприкінці випуску розсекречений Джміль, в образі якого ховався гуморист Степан Казанін, Виконував пісню на біс, з ним на сцені запалювали вже всі детективи. NK | Настя Каменських навіть показала рухи, що вони робили з Потапом на концертах.

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Андрій Данилко поцікавився у співачки, чи не сумує вона за цим всім.

Ні. Цей чоловік у мене вдома. Ну, ностальгія є, – відповіла Настя.

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" у суботу о 21:00 на каналі "Україна".

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