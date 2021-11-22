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Поборитесь за полмиллиона – канал Украина объявляет кастинг на второй сезон Співають всі!

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 18:40
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Канал "Украина" начинает работу над вторым сезоном популярного вокального шоу "Співають всі!" и приглашает одаренных украинцев продемонстрировать свой вокальный талант на всю страну.
Второй сезон проекта "Співають всі"
Второй сезон проекта "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Масштабное талант-шоу "Співають всі!" буквально с первого выпуска покорило сердца миллионов зрителей. Проект стал действительно народным, ведь впервые в истории украинского телевидения вокальные и артистические способности участников оценивает сотня экспертов.

По правилам шоу участникам нужно покорить сердца звездных жюри и получить 100 баллов. А, пройдя в финал, у каждого есть шанс побороться за главный приз – полмиллиона гривен.

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Участвовать в шоу могут исполнители с 14 лет. Для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом и иметь опыт выступлений на сцене. Талантливых и вдохновленных любителей, которые раньше пели только для родных или совсем никогда не выступали перед публикой, тоже ждут продюсеры.

Жюри шоу "Співають всі!"
Жюри шоу "Співають всі!" / Фото: пресс-служба

Петь участники могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива. На грандиозную сцену телеканала "Украина" будут выходить представители разных музыкальных направлений – профессионалы и любители, взрослые и дети – чтобы поразить своими певческими умениями как можно больше членов жюри.

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Развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время завоевал популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Украина стала восемнадцатым государством, где выходит это музыкальное шоу.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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