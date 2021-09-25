Желаю, чтобы у нее ничего не вышло: кто из участников неожиданно покинул Холостячку-2

Во втором выпуске шоу два участника покинули проект. Один из них решил уйти по собственной инициативе. Оказалось, что ранее он уже принимал участие в подобных шоу, где якобы искал любовь

Кто покинул проект во втором выпуске шоу "Холостячка-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

В первом выпуске второго сезона шоу "Холостячка", на Первой вечеринке, Злата Огневич познакомилась с 25 мужчинами, но дальше прошли только 16. Теперь мужчин стало 14.

Во втором выпуске проект решил покинуть 36-летний тренер по плаванию Игорь Присяжнюк. Об этом он сообщил Злате – у пары произошел не самый приятный разговор.

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Игорь признался, что он пришел на проект, так как это был самый верный способ познакомиться со Златой – в реальной жизни, по словам Присяжнюка, у него не было шансов узнать певицу получше.

Игорь Присяжнюк, экс-участник "Холостячки-2" / Фото: СТБ

Игорь заявил, что он хочет покинуть проект из-за того, что он не может оставлять работу надолго. Присяжнюк тренирует детей с особенностями развития, которым нельзя делать большой перерыв между тренировками.

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Но это еще не все, Злата выяснила, что Игорь ранее уже принимал участие в романтических проектах, где якобы искал любовь. Огневич усомнилась в том, что мужчина пришел на "Холостячку-2", чтобы построить отношения.

Игорь участвовал в шоу "Половинки" и "100 и 1". Там, по словам мужчины, он действительно "искал любовь".

Скриншот: видео

В итоге выяснилось, что Игорь пришел на "Холостячку-2" ради знакомства со Златой и близкого общения с ней. Злата, конечно же, не смогла принять этот факт.

Ухожу с проекта, к сожалению, не получив, что хотел. Желаю, чтобы у нее ничего не вышло! – заявил Игорь.

Кто еще покинул проект "Холостячка-2"

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Еще один участник, который покинул проект – Евгений Селютин. Холостячку смутил тот факт, что Евгению нравится, когда женщина первой проявляет инициативу.

По словам Златы, у нее уже был такой опыт, и она не хочет, чтобы он повторялся.

Евгений Селютин, экс-участник "Холостячка-2" / Фото: СТБ

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