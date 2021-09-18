Каскадер, полицейский, стоматолог: что известно обо всех участниках Холостячки-2

В первом выпуске второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич познакомилась с 25 мужчинами, но дальше прошли только 16. Узнайте, что известно о тех, кому Злата вручила розу

Участники "Холостячка-2": что о них известно / Фото: СТБ, Коллаж: Сегодня

Все участники "Холостячки-2" пытались удивить Злату Огневич и сделать так, чтобы певица запомнила их надолго. Но не всем удалось это сделать.

Предлагаем узнать побольше о тех участниках, которые получили бутоньерку от Златы на первой Церемонии роз.

Олег Борзенко

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Олегу 29 лет, он начальник патрульной полиции в Кременчуге. Его родители проживают в Мариуполе. Есть младшая сестра, которая работает хореографом в Китае.

До 25 лет был бухгалтером, но позже решил сменить сферу деятельности и стал полицейским. Женат не был. Мастер спорта по боксу, любит активные виды спорта.

Фото: СТБ

Дмитрий Шевченко

Дмитрию 37 лет, он из Львова. Родители и брат проживают в Кропивницком. Дмитрий владеет клининговой компанией, также есть строительная компания, которая занимается постройкой домов и ремонтами во Львове.

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Был женат, встречался со своей будущей супругой полтора года. Спустя полгода после свадьбы пара решила расстаться.

Дмитрий много времени проводит в спортзале. Прошел Путь Сантьяго (паломническая дорога из Франции в Испанию).

Фото: СТБ

Олег Плахотнюк

Олегу 41 год, он из Хмельницкого. Мужчину вырастили его бабушка с дедушкой, так как у родителей не было финансовой возможности растить двоих детей. Сейчас Олег почти не общается с ними и братом.

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Владеет торговой организацией, которая занимается закупкой и перепродажей тары и упаковок. Благодаря этому бизнесу открыл свой спортзал, где кроме клиентов занимаются и обучаются будущие фитнес-тренеры.

Бывший профессиональный игрок в регби, мастер спорта по регби, вице-президент Федерации регби Украины, вице-президент Федерации регби в Хмельницком и президент Федерации пляжного регби Украины.

Фото: СТБ

Был дважды женат. На первой супруге женился, учась на первом курсе университета, прожили вместе четыре года. Со второй супругой познакомился в спортзале, есть общая дочь – 10-летня Милана. После второго брака были еще одни длительные отношения, в которых у Олега родилась вторая дочь.

Мужчина поддерживает теплые отношения со второй супругой и еще одной экс-возлюбленной, а также полностью обеспечивает их и детей.

Игорь Присяжнюк

Игорю 36 лет, он из Киева. У мужчины хорошие отношения с семьей. С младшим братом имеют общий бизнес – магазин, где можно приобрести или взять в аренду каяки и сап-борды.

Работает детским персональным тренером по плаванию. Нередко тренирует младенцев и детей с диагнозом ДЦП. Игорь – мастер спорта по плаванию, многоразовый чемпион Украины. Был членом сборной Украины по плаванию.

Женат не был. Любит кататься на сноуборде, сап-борде и ходить в походы.

Фото: СТБ

Евгений Селютин

Евгению 29 лет, он из Днепра. Владелец двух IT-компаний. Первая занимается подбором IT-шников для европейских фирм, вторая – разработкой сайтов и приложений. Также владеет помещением в центре Днепра, которое сдает в аренду под магазины и офисы, и пивной бар.

Женат не был. Любит бои без правил, минифутбол и игру в "Мафию".

Фото: СТБ

Илья Закорецкий

34-летний Илья – из Полтавы. Рано женился, стал отцом. Позже развелся, но поддерживает хорошие отношения с экс-супругой и регулярно видится с дочкой. Илья владеет сетью интернет-магазинов кожаных изделий.

Увлекается путешествиями, спортзалом и велопрогулками.

Фото: СТБ

Павел Богда

Павлу 30 лет, он родом из Днепра. В 17 лет переехал в Киев за любимой девушкой. В итоге они расстались.

Богда – каскадер-универсал. Чаще всего дублирует главных героев, например, в таких проектах, как "Крепостная", "Безславні кріпаки". Дважды снимался в Болливуде. Женат не был.

Фото: СТБ

Роман Свечкоренко

Роману 32 года, он из Киева. Четыре года занимается психологией. Считает себя специалистом в сфере женского счастья и собирается занять место Лабковского. Ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы. Почти блогер-миллионник – сейчас на страницу Романа в Instagram подписано более 900 тысяч человек.

Был женат 10 лет, есть дочь.

Фото: СТБ

Винченцо Дулепа

Винченцо 31 год. Это его настоящее имя, которое дал ему отец, мечтавший назвать сына в честь основателя компании Ferrari.

Парень родом из Чернигова, уехал в Лондон, где работал официантом, на стройке и барменом. Позже открыл свой ресторан в столице Великобритании. Был женат.

Фото: СТБ

Андрей Хверткевич

Андрею 37 лет, он родом из Днепра. Отец умер. Младший брат руководит IT-компанией Андрея. Мама также задействована в семейном бизнесе. Хорошие отношения с семьей.

Бизнесмен, владеет IT-компанией. Несколько лет назад решил зимовать в теплых странах. Места проживания меняет каждые 4-6 месяцев: Гавайи, Лос-Анджелес, Таиланд и т.д.. Поскольку из Украины летать неудобно, сейчас его постоянная точка – Майами. Оттуда перемещается по миру – до ста перелетов в год. Но перед стартом съемок проекта переехал жить в Мексику.

Чемпион Украины и США по фридайвингу.

Фото: СТБ

Васко Младенов

Васко 31 год, он родом из Болгарии. Профессиональный теннисист. С 16 лет выступает на высоком профессиональном уровне. Постоянный участник мировых турниров. Трехкратный чемпион Болгарии. Член сборной Болгарии.

Сейчас Васко продолжает участвовать в соревнованиях, он также начал тренерскую карьеру.

Фото: СТБ

Максим Тарапата

Максиму 32 года. Родился и вырос в Киеве в семье звукорежиссеров, которые обслуживают эстраду.

Уехал в Китай сразу после школы. В 2010 году там проходила международная выставка, Макс мечтал туда попасть и стучал во все консульства и посольства. На втором курсе у него в подчинении было уже 40 человек. Впоследствии открыл собственную экспортно-импортную компанию.

Последние серьезные отношения чуть не закончились свадьбой – девушка сначала согласилась стать супругой Макса, но позже изменила свое решение.

Фото: СТБ

Роман Васильев

Роману 33 года, он из Николаева. С 2009 года – практикующий стоматолог. До 2018 года работал в Николаеве, позже переехал в Киев. До сих пор продолжает свою практику в родном городе. Мечтает в будущем открыть собственную частную стоматологическую клинику в Киеве.

Фото: СТБ

Влад Ясько

Влад – самый младший участник "Холостячки", ему 25 лет. Несмотря на возраст, у Влада уже есть свой успешный бизнес – учебный курс по Instagram-продвижению, а также учебный онлайн-курс для SMM-менеджеров. Эти два бизнеса Влад ведет со своими друзьями-партнерами.

Фото: СТБ

Андрей Задворный

Андрею 32 года. Предприниматель, владеет собственным производством деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10 лет.

Женился в 22 года, в браке родилась дочь. Позже с супругой развелся, но поддерживает с ней хорошие отношения. Обожает свою дочь, проводит с ней много времени. После брака были серьезные отношения, в которых девушка ему изменила.

Увлечения и хобби: парапланеризм и малая авиация, баскетбол, тайский бокс, дайвинг, путешествия. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона.

Фото: СТБ

Богдан Коломейко

Богдан из Киева, ему 33 года. Владеет компанией, которая занимается мониторингом цен продуктов ритейла Украины. Этот бизнес развивает уже шестой год. Был женат.

Фото: СТБ

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