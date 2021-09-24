Директор Златы Огневич будет бороться за место в финале "Співають всі"

В субботу, 25 сентября, в 21:00 телеканал "Украина" покажет пятый выпуск любимого шоу миллионов "Співають всі!" Среди конкурсантов будет участница, которая хороша знакома многим судьям

Директор Златы Огневич придет на "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", instagram.com/zlata.ognevich

55-летняя Марина Левченко работает в шоу-бизнесе уже 25 лет, но все это время она оставалась за кулисами. Сейчас она – концертный менеджер певицы Златы Огневич, поэтому знает многих артистов. Однако для ее коллег настоящей сенсацией станет тот факт, что поет и сама Марина.

Последний раз я принимала участие в конкурсе в 1993 году – на "Червоній руті". У меня была мечта – стать певицей, но 20 лет назад я перенесла операцию на голосовых связках. Возможно, вы зададите вопрос, зачем я здесь сегодня? У меня уже подрастают внуки и я не понимаю, как это могло так быстро произойти. Но никогда не поздно сделать себе такой подарок, – поделится в эфире канала "Украина" Марина Левченко.

"Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Эта участница – прекрасный пример того, как нужно любить жизнь. Марина признается, что свои 85 лет планирует встретить на яхте, наслаждаясь бокалом просекко под шум ветра.

Мариночка, я тебе обещаю, что на той яхте для тебя танцевать буду я вместе с Ямой, – пошутила капитан звездной сотни Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская в шоу "Співають всі" удивила заявлением / Фото: пресс-служба

Но удастся ли участнице впечатлить самое народное в нашей стране жюри своим голосом? Смотрите в новом выпуске шоу "Співають всі!" в эту субботу, 25 сентября, в 21:00 на канале "Украина".

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