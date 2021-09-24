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Директор Златы Огневич будет бороться за место в финале "Співають всі"

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
24 сентября, 21:22
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В субботу, 25 сентября, в 21:00 телеканал "Украина" покажет пятый выпуск любимого шоу миллионов "Співають всі!" Среди конкурсантов будет участница, которая хороша знакома многим судьям
Директор Златы Огневич придет на "Співають всі"
Директор Златы Огневич придет на "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", instagram.com/zlata.ognevich

55-летняя Марина Левченко работает в шоу-бизнесе уже 25 лет, но все это время она оставалась за кулисами. Сейчас она – концертный менеджер певицы Златы Огневич, поэтому знает многих артистов. Однако для ее коллег настоящей сенсацией станет тот факт, что поет и сама Марина.

Последний раз я принимала участие в конкурсе в 1993 году – на "Червоній руті". У меня была мечта – стать певицей, но 20 лет назад я перенесла операцию на голосовых связках. Возможно, вы зададите вопрос, зачем я здесь сегодня? У меня уже подрастают внуки и я не понимаю, как это могло так быстро произойти. Но никогда не поздно сделать себе такой подарок, – поделится в эфире канала "Украина" Марина Левченко.

"Співають всі!"
"Співають всі!" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Эта участница – прекрасный пример того, как нужно любить жизнь. Марина признается, что свои 85 лет планирует встретить на яхте, наслаждаясь бокалом просекко под шум ветра.

Мариночка, я тебе обещаю, что на той яхте для тебя танцевать буду я вместе с Ямой, – пошутила капитан звездной сотни Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская в шоу "Співають всі" удивила заявлением
Наталья Могилевская в шоу "Співають всі" удивила заявлением / Фото: пресс-служба

Но удастся ли участнице впечатлить самое народное в нашей стране жюри своим голосом? Смотрите в новом выпуске шоу "Співають всі!" в эту субботу, 25 сентября, в 21:00 на канале "Украина".

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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