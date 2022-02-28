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4 суток в машине, толком без еды: Джамала вывезла детей в Румынию и поделилась подробностями

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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28 февраля, 10:00
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Певица рассказала, как в это непростое время старается защитить своих детей
Новое послание Джамалы нельзя читать без слез
Новое послание Джамалы нельзя читать без слез / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Пока украинцы обсуждают советы Данилко Путину, у нас есть душераздирающие новости от певицы Джамалы. На своей странице в инстаграм звезда поделилась, как сейчас старается вывезти своих малолетних детей, чтобы они были в безопасности.

Ей даже пришлось пешком идти от украинской части границы до румынской.

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скриншот из инстаграм Джамалы

Я хочу проснуться и услышать, что это всё лишь фильм "Не смотри наверх". Метеорит размером в две земли уже висит у нас над головами. И ещё остаются те, кто говорит, что вы что-то придумали. Итак, 5 день с момента, когда оккупанты из России напали на Украину! 24-го ночью мы выехали из Киева с детьми, провели почти 4 суток в машине, на спонтанных привалах, толком без еды, которую в состояние шока никто даже не подумал взять. 2 км за 4 часа — примерно так мы передвигались. "Почему?", — спросите вы. Да просто миллионы женщин и детей, бросив всё, свои квартиры, вещи… да всё! Оставив своих мужей защищать страну, бегут, чтобы спасти детей от снарядов. Украина — огромная прекрасная и так раздражающе самостоятельная! Да, я думаю это ключевое. Мы можем раздражать своей свободой сказать!

Несмотря на весь ужас, который сейчас переживает Украина из-за вторжения Путина, Джамала, как и миллионы украинцев, верит в свою армию и в скорую победу.

Столько жертв, раненых, среди них маленькие дети. Женщины в подвалах под бомбами родили 6 детей за эти дни. Таких "маленьких украинских националистов". Всё, как вы любите. А самое главное — мне непонятен этот кровавый террор!!! А это именно он. Вы выгнали меня обстрелами из Киева, из моей квартиры. И что? Вы придёте туда жить? Просто зайдёте и скажете: "всё, мир спасён"? Нет, я в это не верю.
Я верю в нашего президента, нашу армию, сильных смелых наших мужчин и женщин. Ми переможемо! Україну не замовчати!!! Україну не перемогти!

Также звезда обратилась к россиянам и белорусам, чтобы те устроили бойкот своему правительству:

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Джамала с детьми
Джамала с детьми / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Россия, не молчи! Скажи, что ты реально гуманная, но без "спасательной херни", интеллигентная, без растиражированных формулировок из телевизора. А реально — с крутыми людьми, которые вышли на площади и остановили войну! Устроили настоящий бойкот своему правительству! Родина моих любимых Рахманинова и Цветаевой! Беларусь, пустившая сквозняком этих ходоков, собирается присоединиться к этой войне. Ты же крутейшая страна айтишников. Умы! Подумайте! Остановите это безумие!!! 16 детей погибли, около 200 ранены.

Мы верим, что призывы украинских звезд и публичных людей сделают свое дело и россияне призовут свою власть к ответу и потребуют прекратить войну в Украине.

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Напомним, Катя Осадчая публично призвала не молчать украинок, которые работают в России.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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